НБУ изменил порядок подключения абонентов к BankID

Национальный банк обновил порядок присоединения абонентов к электронной системе дистанционной идентификации BankID.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Национальный банк Украины продолжает активное развитие системы дистанционной идентификации BankID НБУ и совершенствует процесс присоединения к системе Bank ID НБУ. Это обусловлено, в частности, вниманием регулятора к вопросам безопасности при передаче данных пользователей и комплаенс-проверки претендентов перед подключением к системе BankID НБУ», — говорится в сообщении.
Как сейчас. В настоящее время в системе действуют жесткие требования к передаче и использованию данных пользователей, а также к прозрачности услуг, которые могут им предоставляться.
Что изменится. Важными изменениями в порядке присоединения абонентов к Системе BankID НБУ стали требования о соблюдении претендентами требований законодательства в части раскрытия информации о банковских или финансовых услугах, предоставляемых учреждением.
Также Национальный банк:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBotВчера, 12:02 - 7273 36
Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВВчера, 12:14 - 951 9
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 1915 3
Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежатьВчера, 13:00 - 1591 3
Порошенко задекларировал 150 млн дивидендов Roshen2 ч. назад - 108 1
Цена на электроэнергию в Украине возрослаВчера, 19:00 - 44702 1
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 14:03 - 14302
Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBotВчера, 12:02 - 7273 36
Межбанк: чего ждать от доллара и евроВчера, 11:20 - 2683
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 1915 3
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Вчера, 11:58 - 392
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 231
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1044 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2866 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1935 6