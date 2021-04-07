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НБУ изменил порядок подключения абонентов к BankID

НБУ изменил порядок подключения абонентов к BankID

Национальный банк обновил порядок присоединения абонентов к электронной системе дистанционной идентификации BankID.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк Украины продолжает активное развитие системы дистанционной идентификации BankID НБУ и совершенствует процесс присоединения к системе Bank ID НБУ. Это обусловлено, в частности, вниманием регулятора к вопросам безопасности при передаче данных пользователей и комплаенс-проверки претендентов перед подключением к системе BankID НБУ», — говорится в сообщении.

Как сейчас. В настоящее время в системе действуют жесткие требования к передаче и использованию данных пользователей, а также к прозрачности услуг, которые могут им предоставляться.

Что изменится. Важными изменениями в порядке присоединения абонентов к Системе BankID НБУ стали требования о соблюдении претендентами требований законодательства в части раскрытия информации о банковских или финансовых услугах, предоставляемых учреждением.

Также Национальный банк:

  • уточнил перечень документов, которые должны подаваться перед подключением к системе BankID НБУ. В частности, отныне нужно будет предоставить перечень электронных ключей, которые планируется передавать в запросе на электронную дистанционную идентификацию пользователя;
  • определил сроки подключения абонентов к тестовой среде. После заключения договора присоединения учреждение должно начать тестирование в течение шести месяцев с даты принятия решения;
  • детально описал процесс подключения дополнительных абонентских узлов и порталов услуг. Отныне для этого абоненты должны подать соответствующее заявление в Национальный банк и получить его согласование;
  • обновил форму заявления о намерении присоединения к Системе BankID НБУ и ввел новую форму заявления о намерении подключения дополнительного абонентского узла.

Справка Finance.ua:

  • Система BankID сегодня насчитывает 84 абонента: 32 банка и 52 — поставщики услуг.
  • Сегодня уже 99% держателей платежных карт в Украине могут воспользоваться удаленной идентификацией с помощью системы BankID НБУ. Ведь три новых банка-участника системы присоединились в течение марта-апреля. Это Банк Львов, Кристалбанк и государственный JSC Ukreximbank. Еще 8 банков находятся в процессе присоединения.
  • К Системе BankID НБУ подключился первый мобильный оператор lifecell.

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По материалам Finance.UA
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