У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцам

У налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей. При этом возврат денег из-за рубежа — это не ключевой приоритет.
Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина.
«Основной мотиватор скорее неэкономического характера. Это то, о чем говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа, задекларировали, у кого что есть, и дальше движемся. Здесь больше речь идет о возвращении доверия», — сказал Устенко.
По его словам, еще один важный момент — завести деньги в экономику.
«Если они где-то спрятаны, они могут работать, а могут и не работать. Думаю, чаще — нет, особенно если речь идет о населении, которое получало доходы в конверте и не платило налоги», — добавил он.
Кроме того, он отметил мотив международного контроля.
«И хотя это было давно, подобное внимание и контроль будет нарастать. Украина присоединилась к большому количеству международного регулирования, которое касается именно этой сферы. Обмен информацией уже активизировался и его будет еще больше», — рассказал Устенко.
«И на последнее место я бы поставил мотив по сбору средств в госбюджет. Это далеко не ключевое в этой истории. Рассчитывать на какие-то четкие суммы нельзя, давать оценки, сколько это будет, достаточно сложно», — подытожил советник Зеленского.
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