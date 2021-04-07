У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцам

У налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей. При этом возврат денег из-за рубежа — это не ключевой приоритет.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина.

«Основной мотиватор скорее неэкономического характера. Это то, о чем говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа, задекларировали, у кого что есть, и дальше движемся. Здесь больше речь идет о возвращении доверия», — сказал Устенко.

По его словам, еще один важный момент — завести деньги в экономику.

«Если они где-то спрятаны, они могут работать, а могут и не работать. Думаю, чаще — нет, особенно если речь идет о населении, которое получало доходы в конверте и не платило налоги», — добавил он.

Кроме того, он отметил мотив международного контроля.

«И хотя это было давно, подобное внимание и контроль будет нарастать. Украина присоединилась к большому количеству международного регулирования, которое касается именно этой сферы. Обмен информацией уже активизировался и его будет еще больше», — рассказал Устенко.

«И на последнее место я бы поставил мотив по сбору средств в госбюджет. Это далеко не ключевое в этой истории. Рассчитывать на какие-то четкие суммы нельзя, давать оценки, сколько это будет, достаточно сложно», — подытожил советник Зеленского.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект № 5153, которым предлагается амнистия капиталов — одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

МВФ скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.

Налоговая амнистия коснется не только украинцев с высоким уровнем дохода.

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