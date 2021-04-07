Карта парковок и возврат эвакуированных авто по QR-коду: в приложении «Киев Цифровой» появились новые сервисы

Команда КП «ГИВЦ» усовершенствовала сервисы парковки и возврата эвакуированных автомобилей в новой версии городского приложения «Киев Цифровой».

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Теперь автомобилисты могут получать информацию и тарифы из муниципальных, перехватывающих и частных паркингов города. Кроме того, для сервиса эвакуации создали QR-код, чтобы возврат автомобилей со штрафплощадок происходил быстрее и комфортнее – без распечатки заявления и дополнительных документов», — говорится в сообщении.

QR-код для возврата эвакуированных автомобилей:

в приложении «Киев Цифровой» продолжают совершенствовать процесс возврата эвакуированных автомобилей. Приложение и раньше позволяло оплатить штраф в смартфоне и забрать машину со штрафплощадки без очередей. Отныне водителям не нужно даже печатать заявление на возврат авто;

достаточно только оплатить штраф в приложении и дождаться утверждения заявления;

после утверждения пользователь получает QR-код, который нужно показать полицейскому на штрафплощадке. После сканирования QR-кода полицейский увидит, была ли оплачена эвакуация, а водитель сможет забрать машину.

Карта всех парковок:

в приложении добавили частные и перехватывающие парковки и разместили их на подробной карте города вместе с муниципальными;

данные о парковочных площадках загружаются из информационно-аналитической системы «Майно». Водители могут находить парковки по телефону или местонахождению, просматривать количество паркомест и тарифы, прокладывать маршруты к парковкам;

для частных парковок сервис предоставляет информацию о тарифах и способы оплаты на парковке.

В приложении «Киев Цифровой» доступна оплата почасовой парковки для отведенных парковочных площадок, принадлежащих городу.

Справка Finance.ua:

С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

На период действия жестких противоэпидемических ограничений муниципальные парковки бесплатны, но после окончания локдауна водители смогут оплачивать почасовую парковку на площадках, принадлежащих городу, через приложение.

Чтобы оплачивать почасовую парковку в «Киев Цифровой», нужно привязать Masterpass к приложению или произвести оплату с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

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