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Карта парковок и возврат эвакуированных авто по QR-коду: в приложении «Киев Цифровой» появились новые сервисы

Карта парковок и возврат эвакуированных авто по QR-коду: в приложении «Киев Цифровой» появились новые сервисы

Команда КП «ГИВЦ» усовершенствовала сервисы парковки и возврата эвакуированных автомобилей в новой версии городского приложения «Киев Цифровой».

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Теперь автомобилисты могут получать информацию и тарифы из муниципальных, перехватывающих и частных паркингов города. Кроме того, для сервиса эвакуации создали QR-код, чтобы возврат автомобилей со штрафплощадок происходил быстрее и комфортнее – без распечатки заявления и дополнительных документов», — говорится в сообщении.

QR-код для возврата эвакуированных автомобилей:

  • в приложении «Киев Цифровой» продолжают совершенствовать процесс возврата эвакуированных автомобилей. Приложение и раньше позволяло оплатить штраф в смартфоне и забрать машину со штрафплощадки без очередей. Отныне водителям не нужно даже печатать заявление на возврат авто;
  • достаточно только оплатить штраф в приложении и дождаться утверждения заявления;
  • после утверждения пользователь получает QR-код, который нужно показать полицейскому на штрафплощадке. После сканирования QR-кода полицейский увидит, была ли оплачена эвакуация, а водитель сможет забрать машину.

Карта всех парковок:

  • в приложении добавили частные и перехватывающие парковки и разместили их на подробной карте города вместе с муниципальными;
  • данные о парковочных площадках загружаются из информационно-аналитической системы «Майно». Водители могут находить парковки по телефону или местонахождению, просматривать количество паркомест и тарифы, прокладывать маршруты к парковкам;

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  • для частных парковок сервис предоставляет информацию о тарифах и способы оплаты на парковке.

В приложении «Киев Цифровой» доступна оплата почасовой парковки для отведенных парковочных площадок, принадлежащих городу.

Справка Finance.ua:

  • С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».
  • На период действия жестких противоэпидемических ограничений муниципальные парковки бесплатны, но после окончания локдауна водители смогут оплачивать почасовую парковку на площадках, принадлежащих городу, через приложение.
  • Чтобы оплачивать почасовую парковку в «Киев Цифровой», нужно привязать Masterpass к приложению или произвести оплату с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

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По материалам Finance.UA
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