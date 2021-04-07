Карта парковок и возврат эвакуированных авто по QR-коду: в приложении «Киев Цифровой» появились новые сервисы

Команда КП «ГИВЦ» усовершенствовала сервисы парковки и возврата эвакуированных автомобилей в новой версии городского приложения «Киев Цифровой».
Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Теперь автомобилисты могут получать информацию и тарифы из муниципальных, перехватывающих и частных паркингов города. Кроме того, для сервиса эвакуации создали QR-код, чтобы возврат автомобилей со штрафплощадок происходил быстрее и комфортнее – без распечатки заявления и дополнительных документов», — говорится в сообщении.
QR-код для возврата эвакуированных автомобилей:
Карта всех парковок:
В приложении «Киев Цифровой» доступна оплата почасовой парковки для отведенных парковочных площадок, принадлежащих городу.
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