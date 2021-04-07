День финансов: взыскание долгов по-новому, защита от коллекторов, перечень тех, кто может получить 8 тыс. грн

Понедельник, 12 апреля. Расскажем о том, как теперь будут взыскивать долги с украинцев, и кто сможет получить пособие 8 тыс. грн.

Список карантинных зон. Минздрав обновил распределение на карантинные зоны. Долгое время «желтой» была только Херсонская область. Однако несколько дней назад из «красной» зоны сюда перешли Прикарпатье и Закарпатье. Жесткие ограничения продолжают действовать в «красных» 12 регионах. «Оранжевая» зона насчитывает 10 регионов. «Зеленых» регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

8 тысяч для тех, кто в «красной» зоне. Украинские предприниматели, которые пострадали от карантинных мероприятий в регионах «красной» зоны, могут получить 8 тыс. грн компенсации от государства. Предлагается госпомощь из двух источников: из Госбюджета (это гарантированная сумма в размере 8 тыс. грн.) и из местных бюджетов исключительно в размере, который принимается соответствующим решением местных советов. Перечень видов деятельности, в которых ФЛП и наемные работники могут получить пособие.

Транш от МВФ. Украина может получить от МВФ 2,7 млрд долл. в рамках инициативы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о распределении 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса. Как заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, это будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов с текущего уровня 91% до около 98%.

Защита от коллекторов. Зеленский подписал закон, который призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Автоматическое списание долгов. Банки стали взыскивать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе автоматического списания средств уже подключены 7 банков. Это Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк и monobank, ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк. О том, как это все будет работать, мы решили разобраться детальнее:

Кроме того, в ФГВФО рассказали, как анкета банка может стать кредитным договором. Например, потребитель подписал анкету-заявление клиента или договор обслуживания с банком. Кроме обычной платежной карты, получил еще кредитку с лимитом 5 тыс. грн. Со временем клиент банка мог перестать пользоваться картой, однако не стал ее закрывать, а за это время кредитный лимит в размере 5 тыс. грн перерос в долг 20 тыс. грн. Поэтому Фонд гарантирования советует перед тем, как ставить подпись в договоре с банком, внимательно его прочитать.

В то же время, иметь банковскую карту очень выгодно. С ее помощью можно не только тратить и зарабатывать, а также неплохо экономить время. Например, для того, чтобы оплатить коммуналку, не обязательно идти в банк или на почту. Это можно сделать из дому, при помощи смартфона или ноутбука. Мы подобрали несколько карт, которые лучше всего подходят для оплаты коммуналки.

Все что нужно знать об инвестициях и налогах. Какие доходы подлежат обязательному декларированию? С какой суммы возникает обязанность по декларированию? Что будет, если не подать декларацию в срок или неверно заполнить данные в декларации? На все эти вопросы эксперты дадут ответы на бесплатном вебинаре FinUpdate, который пройдет онлайн 20 апреля 2021 года. Для участия достаточно зарегистрироваться по ссылке.