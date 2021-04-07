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День финансов: взыскание долгов по-новому, защита от коллекторов, перечень тех, кто может получить 8 тыс. грн

День финансов: взыскание долгов по-новому, защита от коллекторов, перечень тех, кто может получить 8 тыс. грн

Понедельник, 12 апреля. Расскажем о том, как теперь будут взыскивать долги с украинцев, и кто сможет получить пособие 8 тыс. грн.

Список карантинных зон. Минздрав обновил распределение на карантинные зоны. Долгое время «желтой» была только Херсонская область. Однако несколько дней назад из «красной» зоны сюда перешли Прикарпатье и Закарпатье. Жесткие ограничения продолжают действовать в «красных» 12 регионах. «Оранжевая» зона насчитывает 10 регионов. «Зеленых» регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

8 тысяч для тех, кто в «красной» зоне. Украинские предприниматели, которые пострадали от карантинных мероприятий в регионах «красной» зоны, могут получить 8 тыс. грн компенсации от государства. Предлагается госпомощь из двух источников: из Госбюджета (это гарантированная сумма в размере 8 тыс. грн.) и из местных бюджетов исключительно в размере, который принимается соответствующим решением местных советов. Перечень видов деятельности, в которых ФЛП и наемные работники могут получить пособие.

Транш от МВФ. Украина может получить от МВФ 2,7 млрд долл. в рамках инициативы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о распределении 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса. Как заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, это будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов с текущего уровня 91% до около 98%.

Защита от коллекторов. Зеленский подписал закон, который призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Автоматическое списание долгов. Банки стали взыскивать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе автоматического списания средств уже подключены 7 банков. Это Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк и monobank, ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк. О том, как это все будет работать, мы решили разобраться детальнее:

Взыскание по-новому. Что ждет должников 👔

Кроме того, в ФГВФО рассказали, как анкета банка может стать кредитным договором. Например, потребитель подписал анкету-заявление клиента или договор обслуживания с банком. Кроме обычной платежной карты, получил еще кредитку с лимитом 5 тыс. грн. Со временем клиент банка мог перестать пользоваться картой, однако не стал ее закрывать, а за это время кредитный лимит в размере 5 тыс. грн перерос в долг 20 тыс. грн. Поэтому Фонд гарантирования советует перед тем, как ставить подпись в договоре с банком, внимательно его прочитать.

В то же время, иметь банковскую карту очень выгодно. С ее помощью можно не только тратить и зарабатывать, а также неплохо экономить время. Например, для того, чтобы оплатить коммуналку, не обязательно идти в банк или на почту. Это можно сделать из дому, при помощи смартфона или ноутбука. Мы подобрали несколько карт, которые лучше всего подходят для оплаты коммуналки.

С этими картами не просто удобно, но и выгодно платить коммуналку 💳

Все что нужно знать об инвестициях и налогах. Какие доходы подлежат обязательному декларированию? С какой суммы возникает обязанность по декларированию? Что будет, если не подать декларацию в срок или неверно заполнить данные в декларации? На все эти вопросы эксперты дадут ответы на бесплатном вебинаре FinUpdate, который пройдет онлайн 20 апреля 2021 года. Для участия достаточно зарегистрироваться по ссылке.

По материалам Finance.UA
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