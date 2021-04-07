8 тысяч для "ФОПов": список тех, кто может получить денежную помощь

Утвержден перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники в “красных” зонах карантина могут претендовать на получение финансовой помощи от правительства.

Об этом говорится в постановлении №329.

Предлагается государственная помощь из двух источников: Государственный бюджет (это гарантированная сумма в размере 8 тыс. грн.) и за счет местных бюджетов исключительно в размере, который принимается соответствующим решением местных советов.

Перечень видов деятельности, где предприниматели могут получить 8 тысяч:

Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств.

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах.

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и ПО в специализированных магазинах.

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения.

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах.

Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах.

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах.

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах.

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах.

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах.

Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах.

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах.

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах.

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах.

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах.

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

Розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах.

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах.

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью.

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами.

Другие виды розничной торговли вне магазинов.

Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.

Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками, демонстрация кинофильмов.

Организация конгрессов и торговых выставок.

Театральная и концертная деятельность.

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий.

Функционирование театральных и концертных залов.

Функционирование библиотек и архивов.

Функционирование музеев.

Функционирование спортивных сооружений.

Деятельность спортивных клубов.

Деятельность фитнес-центров.

Функционирование аттракционов и тематических парков.

Организация других видов отдыха и развлечений.

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Справка Finance.ua:

30 марта Верховная Рада поддержала в целом законопроект №5300 о пособии предпринимателям и наемным работникам из-за локдауна в «красных» зонах.

Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн, составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица — предприниматели — 2,0 млрд гривен.

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