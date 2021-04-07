8 тысяч для "ФОПов": список тех, кто может получить денежную помощь

Утвержден перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники в “красных” зонах карантина могут претендовать на получение финансовой помощи от правительства.
Об этом говорится в постановлении №329.
Предлагается государственная помощь из двух источников: Государственный бюджет (это гарантированная сумма в размере 8 тыс. грн.) и за счет местных бюджетов исключительно в размере, который принимается соответствующим решением местных советов.
Перечень видов деятельности, где предприниматели могут получить 8 тысяч:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечание2 ч. назад - 1065 4
Сколько стоит принять ванну в разных уголках Украины (инфографика)Вчера, 10:28 - 1548 3
Арестован общий счет, на который приходят соцвыплаты: как действовать — советы МинюстаВчера, 08:34 - 3614 2
Как отключить дом от отопления до официального завершения отопительного сезонаВчера, 18:03 - 553 2
Банки стали чаще блокировать деньги: какие операции могут вызвать подозрениеВчера, 14:31 - 16139 2
Forbes назвал самых молодых миллиардеров мира (фото)Вчера, 10:03 - 18165
Банки стали чаще блокировать деньги: какие операции могут вызвать подозрениеВчера, 14:31 - 16139 2
Как получить кадастровый номер для земельного участка, зарегистрированного до 2004 годаВчера, 14:00 - 1923 1
Цены на съемное жилье на время локдаунаВчера, 15:55 - 1880
Сколько стоит принять ванну в разных уголках Украины (инфографика)Вчера, 10:28 - 1548 3
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 184
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 965 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2641 6
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1845 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1238