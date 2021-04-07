Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежать

Перед тем как ставить подпись в договоре с банком, потребитель должен внимательно прочитать документ. Ведь иногда даже анкета банка может стать кредитным договором.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице в Facebook.
“Своей подписью вы соглашаетесь с условиями, которые указаны в документе. А там могут быть прописаны не только ваши права, но и обязанности, которые придется потом выполнять. Это касается и договоров с финучреждениями, и даже анкет-заявлений банков”, – отмечают в ФГВФЛ.
Анкета-заявление банка в отдельных случаях может стать кредитным договором. Как это происходит:
“Внимательно читайте документы, на которых ставите подпись, и выполняйте условия соглашений с финансовыми учреждениями”, – советуют в ФГВФЛ.
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