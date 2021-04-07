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Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежать

Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежать

Перед тем как ставить подпись в договоре с банком, потребитель должен внимательно прочитать документ. Ведь иногда даже анкета банка может стать кредитным договором.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице в Facebook.

“Своей подписью вы соглашаетесь с условиями, которые указаны в документе. А там могут быть прописаны не только ваши права, но и обязанности, которые придется потом выполнять. Это касается и договоров с финучреждениями, и даже анкет-заявлений банков”, – отмечают в ФГВФЛ.

Анкета-заявление банка в отдельных случаях может стать кредитным договором. Как это происходит:

  • например, потребитель подписал анкету-заявление клиента или договор обслуживания с банком. Кроме обычной платежной карты, получил еще кредитку с лимитом 5 тыс. грн;
  • в анкете-заявлении поставил “галочку”, что ознакомился с условиями и правилами обслуживания, согласился с договором, готов распечатать свой экземпляр с сайта банка. К тому же он обязался следить за изменением условий обслуживания на вебсайте банка;
  • со временем клиент банка мог перестать пользоваться картой, однако не стал ее закрывать;
  • за это время кредитный лимит в размере 5 тыс. грн перерос в долг 20 тыс. грн.
  • Как так могло случиться:*
  • особенность в том, что такая анкета или договор присоединения могут быть фактически кредитным договором с банком. Согласно Гражданскому кодексу Украины, такие документы приравниваются к кредитным договорам. Однако даже в таких анкетах должны быть прописаны основные условия финансовой услуги. Если этой информации нет, финансовое учреждение нарушает права клиента.

“Внимательно читайте документы, на которых ставите подпись, и выполняйте условия соглашений с финансовыми учреждениями”, – советуют в ФГВФЛ.

  • Как действовать, если финансовое учреждение нарушило ваши права:*
  • обратиться в НБУ:
  • написать к чат-боту “НБУ контактный центр” в мессенджерах (вайбере или телеграмме);
  • позвонить в контакт-центр– 0 800 505 240;
  • заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ за посиланням.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договоров для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.
  • Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать приобрести их.
  • Каждый человек имеет возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.

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По материалам Finance.UA
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