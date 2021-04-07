Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны: количество «желтых» регионов увеличилось до трех.

Об этом говорят данные, обнародованные на сайте Минздрава 12 апреля.

Долгое время желтой была только Херсонская область. Однако несколько дней назад из «красной» зоны сюда перешло Прикарпатье и Закарпатье, в которых более месяца действовали строгие ограничения.

Зеленых регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Строгие ограничения продолжают действовать в красных 12 регионах — это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: сегодня — 128,9. Также высокие показатели в «красных» Житомирской — 101,0; Николаевской области — 98,7; Черниговской — 99,1, а также в Киеве — 97,6.

Оранжевая зона насчитывает 10 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

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