Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года — Finance.ua

Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года
За первые три месяца текущего года Национальным фондом исследований Украины было использовано 148 млн грн, или 26% из предусмотренных 567 млн грн на грантовую поддержку научных исследований.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что в настоящее время продолжается реализация 122 начатых в предыдущих годах научных исследований по конкурсам: «Поддержка исследований ведущих и молодых ученых», «Наука для безопасности и устойчивого развития Украины» и «Наука для восстановления Украины в военный и послевоенный периоды».
На что направлены исследования
В сообщении указано, что в рамках конкурса «Наука для восстановления Украины в военный и послевоенный периоды» продолжена реализация 66 научных исследований.
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Они направлены на преодоление неотложных вопросов восстановления Украины в военный и послевоенный периоды, в частности по:
- разработке новых технологий;
- созданию материалов для обновления промышленного производства;
- решению экологических проблем;
- продовольственной безопасности;
- усилению защиты объектов критической инфраструктуры
Какие научные учреждения привлечены к реализации проектов
В сообщении указано, что к реализации проектов научных исследований преимущественно привлечены научные учреждения Национальной академии наук Украины (57 научных исследований) и учреждения высшего образования Министерства образования и науки Украины (55 научных исследований), на которые направлено 90% средств грантовой поддержки.
Во II полугодии 2024 года Национальный фонд исследований планирует начать реализацию научных исследований по таким новым конкурсам, как:
- «Передовая наука в Украине»;
- «Наука для укрепления обороноспособности Украины»;
- «Исследовательские инфраструктуры для проведения передовых научных исследований».
«Система конкурсного финансирования играет важную роль при реализации научных исследований. Речь идет о создании конкурентной среды, в которой средства получают самые нужные для украинского общества проекты. Это, по мнению Минфина, и является показателем того, что государственные ресурсы работают эффективно», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.
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