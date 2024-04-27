Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года — Finance.ua

Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года Сегодня 07:03 — Казна и Политика

Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года, Фото: freepik

За первые три месяца текущего года Национальным фондом исследований Украины было использовано 148 млн грн, или 26% из предусмотренных 567 млн грн на грантовую поддержку научных исследований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что в настоящее время продолжается реализация 122 начатых в предыдущих годах научных исследований по конкурсам: «Поддержка исследований ведущих и молодых ученых», «Наука для безопасности и устойчивого развития Украины» и «Наука для восстановления Украины в военный и послевоенный периоды».

На что направлены исследования

В сообщении указано, что в рамках конкурса «Наука для восстановления Украины в военный и послевоенный периоды» продолжена реализация 66 научных исследований.

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Они направлены на преодоление неотложных вопросов восстановления Украины в военный и послевоенный периоды, в частности по:

разработке новых технологий;

созданию материалов для обновления промышленного производства;

решению экологических проблем;

продовольственной безопасности;

усилению защиты объектов критической инфраструктуры

Какие научные учреждения привлечены к реализации проектов

В сообщении указано, что к реализации проектов научных исследований преимущественно привлечены научные учреждения Национальной академии наук Украины (57 научных исследований) и учреждения высшего образования Министерства образования и науки Украины (55 научных исследований), на которые направлено 90% средств грантовой поддержки.

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Во II полугодии 2024 года Национальный фонд исследований планирует начать реализацию научных исследований по таким новым конкурсам, как:

«Передовая наука в Украине»;

«Наука для укрепления обороноспособности Украины»;

«Исследовательские инфраструктуры для проведения передовых научных исследований».

«Система конкурсного финансирования играет важную роль при реализации научных исследований. Речь идет о создании конкурентной среды, в которой средства получают самые нужные для украинского общества проекты. Это, по мнению Минфина, и является показателем того, что государственные ресурсы работают эффективно», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

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