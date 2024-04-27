Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года

Казна и Политика
15
Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года
Какую сумму средств направили на научные проекты в I квартале 2024 года, Фото: freepik
За первые три месяца текущего года Национальным фондом исследований Украины было использовано 148 млн грн, или 26% из предусмотренных 567 млн грн на грантовую поддержку научных исследований.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что в настоящее время продолжается реализация 122 начатых в предыдущих годах научных исследований по конкурсам: «Поддержка исследований ведущих и молодых ученых», «Наука для безопасности и устойчивого развития Украины» и «Наука для восстановления Украины в военный и послевоенный периоды».

На что направлены исследования

В сообщении указано, что в рамках конкурса «Наука для восстановления Украины в военный и послевоенный периоды» продолжена реализация 66 научных исследований.
Читайте также
Они направлены на преодоление неотложных вопросов восстановления Украины в военный и послевоенный периоды, в частности по:
  • разработке новых технологий;
  • созданию материалов для обновления промышленного производства;
  • решению экологических проблем;
  • продовольственной безопасности;
  • усилению защиты объектов критической инфраструктуры

Какие научные учреждения привлечены к реализации проектов

В сообщении указано, что к реализации проектов научных исследований преимущественно привлечены научные учреждения Национальной академии наук Украины (57 научных исследований) и учреждения высшего образования Министерства образования и науки Украины (55 научных исследований), на которые направлено 90% средств грантовой поддержки.
Читайте также
Во II полугодии 2024 года Национальный фонд исследований планирует начать реализацию научных исследований по таким новым конкурсам, как:
  • «Передовая наука в Украине»;
  • «Наука для укрепления обороноспособности Украины»;
  • «Исследовательские инфраструктуры для проведения передовых научных исследований».
«Система конкурсного финансирования играет важную роль при реализации научных исследований. Речь идет о создании конкурентной среды, в которой средства получают самые нужные для украинского общества проекты. Это, по мнению Минфина, и является показателем того, что государственные ресурсы работают эффективно», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.