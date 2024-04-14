Украинские студенты могут бесплатно обучаться в Эстонском Университете естественных наук: каковы условия — Finance.ua

Украинские студенты могут бесплатно обучаться в Эстонском Университете естественных наук: каковы условия Сегодня 13:03 — Мир

Украинские студенты могут бесплатно обучаться в Эстонском Университете естественных наук: каковы условия

Студенты из Украины могут получить стипендии в Эстонском Университете естественных наук, расположенном в Тарту. Стипендии покрывают плату за обучение и предоставляют бесплатное место в общежитии.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Читайте также Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу

Каковы условия

Особые условия для студентов из Украины предлагаются на четырех англоязычных обучающих программах.

Три из них — магистерские:

ландшафтная архитектура;

лесное хозяйство;

управление природопользованием в условиях изменения климата

На бакалавриат по направлению Ветеринария можно поступить с дипломом об окончании средней школы.

Заявления на поступление в магистерские программы студенты из Украины могут подавать до 10 апреля, на ветеринарию — до 31 мая.

Читайте также Какие документы нужны студентам для выезда из Украины — разъяснение ГПСУ

Стипендия покрывает оплату за обучение, а также студентам предоставляют бесплатное место в общежитии.

Для украинских студентов предусмотрено по два учебных места на таких условиях по каждой из четырех англоязычных программ.

Если студент выбирает обучение по направлению Ветеринария, дополнительным условием является предварительное обучение по этой специальности, которое было прервано из-за войны в Украине.

В таком случае стипендия станет доступна с момента зачисления на второй курс.

Кроме того, украинские студенты освобождены от уплаты взноса за подачу заявления наравне со студентами с эстонским гражданством. Размер взноса составляет 100 евро.

Читайте также Украинские студенты разработали защищенный бронеавтомобиль для ВСУ (Фото)

Эстонский университет естественных наук (Eesti Maaülikool, EMÜ), расположенный в Тарту, является бывшим Эстонским сельскохозяйственным университетом, который основан в 1951 году и переименован и реконструирован в 2005-м.

Приоритетами Эстонского университета естественных наук в академической и исследовательской практиках является устойчивое развитие природопользования, необходимое для существования человека, а также охрана окружающей среды и природного наследия.

Здесь проводятся исследования в сфере сельского хозяйства, лесоводства, животноводства, ветеринарного дела, экономики, технологии пищевого производства и экологически благоприятных технологий.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.