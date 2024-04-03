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Какие документы нужны студентам для выезда из Украины — разъяснение ГПСУ

Личные финансы
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Какие документы нужны студентам для выезда из Украины — разъяснение ГПСУ
Какие документы нужны студентам для выезда из Украины — разъяснение ГПСУ
Во вторник, 2 апреля, правительство одобрило решение, которое позволит студентам-бакалаврам выезжать за границу на стажировку. В Государственной пограничной службе объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины.
«Отныне студенты-мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежащие призыву, могут участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра. Соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны быть на дневной форме обучения в высших учебных заведениях Украины», — говорится в сообщении.

Необходимые документы для пересечения границы:

  • справка от высшего учебного заведения Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:
— основания сотрудничества;
— срока учебного семестра за рубежом;
— отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
— подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;
  • копию договора академической мобильности;
  • е-билет студента;
  • военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.
Как сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой, академическая мобильность — это возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями.
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Из-за военного положения в таких программах участвуют только женщины, поэтому студенты мужского пола неоднократно обращались с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому.
«Программы академической мобильности — это в определенной степени свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов. Для того чтобы принять участие, необходимо иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы», — заявил министр.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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