Какие документы нужны студентам для выезда из Украины — разъяснение ГПСУ Сегодня 14:01 — Личные финансы

Какие документы нужны студентам для выезда из Украины — разъяснение ГПСУ

Во вторник, 2 апреля, правительство одобрило решение , которое позволит студентам-бакалаврам выезжать за границу на стажировку. В Государственной пограничной службе объяснили , какие документы нужны для выезда из Украины.

«Отныне студенты-мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежащие призыву, могут участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра. Соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны быть на дневной форме обучения в высших учебных заведениях Украины», — говорится в сообщении.

Необходимые документы для пересечения границы:

справка от высшего учебного заведения Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

— основания сотрудничества;

— срока учебного семестра за рубежом;

— отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

— подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности;

е-билет студента;

военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

Как сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой, академическая мобильность — это возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями.

Из-за военного положения в таких программах участвуют только женщины, поэтому студенты мужского пола неоднократно обращались с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому.

«Программы академической мобильности — это в определенной степени свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов. Для того чтобы принять участие, необходимо иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы», — заявил министр.

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