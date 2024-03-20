Деньги «следуют» за студентами: ВР поддержала изменения в финансировании высшего образования — Finance.ua

Деньги «следуют» за студентами: ВР поддержала изменения в финансировании высшего образования Сегодня 17:15

Деньги «следуют» за студентами: ВР поддержала изменения в финансировании высшего образования

20 марта народные депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект № 10 399 . Он предусматривает изменения в финансировании получения высшего образования: документ используется принципом «деньги следуют за студентом» и устраняет жесткое разделение на «бюджетников» и «контрактников».

Что изменится

Студенты получат возможность учиться по системе софинансирования, когда часть средств за них будет платить государство в форме государственного гранта или льготного долгосрочного кредита, а другое будет финансироваться за счет физических (юридических) лиц.

Размер грантов будет определяться по результатам ВНО или НМТ и избранной поступающим специальности:

Отличные результаты позволят претендовать на гранты, которые будут полностью покрывать стоимость обучения по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда.

Высокие и средние результаты — на частичное (остальное студент будет софинансировать за средства физических (юридических) лиц или иметь возможность получить льготный долгосрочный кредит).

Предусмотрено, что государственные гранты будут выплачиваться в течение установленного срока обучения и могут индексироваться по уровню инфляции.

Таким образом, расширяются возможности для поступающих: получая финансовую поддержку от государства, они могут свободно выбирать университет, форму получения образования и образовательную программу.

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В то же время, государственный и региональный заказ сохранят — часть мест отведут для уязвимых категорий абитуриентов, согласно установленным квотам. Предусмотрено, что правила размещения государственного заказа в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения и в военных учебных подразделениях высшего образования не изменятся.

«Как результат — в течение следующих пяти лет доля поступающих, которые могут получить полную или частичную государственную финансовую поддержку для получения высшего образования на дневной форме обучения, должна увеличиться на 40%», — говорится на сайте Министерства науки и образования.

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