Стипендии на образование: где за границей искать гранты на обучение украинским студентам — Finance.ua

Стипендии на образование: где за границей искать гранты на обучение украинским студентам
За рубежом находится большое количество украинских беженцев. Среди них и молодежь, которой в ближайшее время нужно будет поступать в университет. Для тех, кто стремится получить высшее образование за границей, важно знать основные этапы подготовки к поступлению и где искать финансовую поддержку в виде грантов на обучение.
Об этом пишет proukrainu.blesk.cz.
Конечно, обучение за границей — дорогостоящее. Однако существует много грантовых программ, которые предлагают финансовую помощь в получении образования с минимальными затратами.
Будущие студенты могут получить помощь от иностранных правительств, фондов и учебных заведений. В рамках разных программ предлагают покрытие всей стоимости обучения или расходов на жилье, питание и дорогу.
На что в первую очередь обратить внимание при подаче заявки
Прежде всего, чтобы попытаться поступить в университет за границей, нужно оценить себя по следующим критериям:
- знание языка;
- академический результат;
- научные работы по специализации;
- убедительность вашей цели учиться со стипендией.
Где искать гранты на обучение за границей
Германия. В стране бесплатно могут учиться как местные граждане, так и иностранцы.
Немецкая служба академических обменов (DAAD) ежегодно предлагает до 60 тысяч стипендий для разных специальностей, включая поддержку в подготовке документов и экзаменов.
Для украинских студентов, стремящихся продолжить обучение в таких городах как Берлин, Гамбург или Мюнхен, существует программа Copernicus Stipendium, которая оказывает помощь в организации учебного процесса.
Франция. Выпускники украинских вузов могут получить стипендии для обучения в магистратуре и аспирантуре за границей, особенно в области инженерии.
Франция предлагает гранты через программы Campus France, а сервис ÉTUDIANTS регулярно обновляет информацию о доступных стипендиях.
Для тех, кто стремится получить высшие научные степени, ресурс Association Bernard Gregory предоставляет информацию о программах обучения, включая предложения от французских, бельгийских и немецких университетов.
Чехия и Польша. В этих странах активно привлекают украинских студентов, предлагая доступное и качественное образование.
В Чехии обучение бесплатно при условии владения чешским языком и успешной сдачи экзаменов. Есть гранты от Вышеградского фонда и программы Erasmus Mundus для поддержки обучения.
В Польше стипендии доступны через программы для учащихся и специализированные программы в области гуманитарных (Gaude Polonia) и экономических наук (имени Киркланда).
Великобритания. В этой стране дорого учиться. Стипендии часто предлагают скидки на обучение, но не покрывают расходы на проживание.
Однако большое количество молодых людей хотят получить образование в Великобритании. Обратите внимание на программу Chevening, предлагающую финансовую поддержку.
Китай. Иностранные студенты могут найти программы, обеспечивающие щедрыми стипендиями для иностранных студентов, включая полное финансирование обучения, проживания, страховки и ежедневных расходов.
В рамках некоторых программ предусмотрен год изучения китайского языка. Есть возможности получения грантов как для изучения языка, так и для академических программ, с возможностью подачи заявок напрямую через избранные университеты.
Для дополнительной информации следует обратиться к сайту Chinese Government Scholarship.
Где найти другие программы?
Для студентов, которые ищут стипендии в Европе и во всем мире, существуют порталы, такие как Erasmus Mundus и Erasmus+, которые предлагают широкие возможности, включая покрытие расходов на программу, путешествия и проживание.
Global Scholarships и Scholarshipportal являются платформами для поиска стипендий по всему миру с разными фильтрами для удобства поиска.
EURAXESS предоставляет информацию о финансировании научных проектов и стипендий в Европе. Многие университеты и научные институты также предлагают собственные стипендии и программы финансовой поддержки.
Напомним, украинских студентов решила финансово поддержать мэрия Праги, чтобы интегрировать украинскую молодежь в чешские высшие и средние учебные заведения. На это будет выделено более 52 тысяч евро.
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