Франция возобновляет выдачу туристических виз гражданам рф — Finance.ua

Франция возобновляет выдачу туристических виз гражданам рф

Сегодня 06:20 — Мир

Франция возобновляет выдачу туристических виз гражданам рф

Власти Франции решили возобновить выдачу россиянам всех типов виз. Связанные с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения снимаются.

Об этом сообщает генеральное консульство Франции в Москве в среду, 30 марта.

«С 1 апреля 2022 снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID», — говорится в сообщении.

В генконсульстве отмечают, что выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.

Как уточняет оператор визовых центров Франции VFS Global, подача документов на визу возможна только по предварительной записи в 18 центрах на территории россии.

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