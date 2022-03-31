Франция возобновляет выдачу туристических виз гражданам рф — Finance.ua
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Франция возобновляет выдачу туристических виз гражданам рф

Сегодня 06:20Мир
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Франция возобновляет выдачу туристических виз гражданам рфФранция возобновляет выдачу туристических виз гражданам рф
Власти Франции решили возобновить выдачу россиянам всех типов виз. Связанные с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения снимаются.
Об этом сообщает генеральное консульство Франции в Москве в среду, 30 марта.
«С 1 апреля 2022 снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID», — говорится в сообщении.
В генконсульстве отмечают, что выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.
Как уточняет оператор визовых центров Франции VFS Global, подача документов на визу возможна только по предварительной записи в 18 центрах на территории россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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