Германия разрешила украинским беженцам остаться до 2025 года — Finance.ua

Германия разрешила украинским беженцам остаться до 2025 года Сегодня 09:14 — Мир

Германия разрешила украинским беженцам остаться до 2025 года

Правительство Германии продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.

Разрешения на проживание беженцев из Украины, бежавших от войны и получивших статус защиты в Германии, будут продлены до 4 марта 2025 года автоматически. Украинцам не нужно подавать заявление на продление своего статуса временной защиты и повторно проходить другие процедуры подтверждения статуса.

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«Все, кто был вынужден бежать от смертоносной войны путина, останутся в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы будем и далее защищать жизнь многих людей из Украины — пока продолжается эта ужасная война. Мы продолжаем тесно поддерживать Украину», — прокомментировала это решение глава МВД Нэнси Фезер.

По подсчетам Берлина, в настоящее время в Германии проживает около 1,1 миллиона украинских беженцев. Из них около 350 тысяч — дети и молодежь до 18 лет. Около двух третей взрослых беженцев — женщины.

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Сейчас большого потока новых беженцев в Германии не наблюдается, но небольшое количество их постоянно приезжает в страну — прежде всего из Польши. В целом за месяц прибывает около 800 новых беженцев.

УНІАН По материалам:

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