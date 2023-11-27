Германия разрешила украинским беженцам остаться до 2025 года — Finance.ua

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Германия разрешила украинским беженцам остаться до 2025 года

Мир
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Германия разрешила украинским беженцам остаться до 2025 года
Германия разрешила украинским беженцам остаться до 2025 года
Правительство Германии продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.
Разрешения на проживание беженцев из Украины, бежавших от войны и получивших статус защиты в Германии, будут продлены до 4 марта 2025 года автоматически. Украинцам не нужно подавать заявление на продление своего статуса временной защиты и повторно проходить другие процедуры подтверждения статуса.
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«Все, кто был вынужден бежать от смертоносной войны путина, останутся в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы будем и далее защищать жизнь многих людей из Украины — пока продолжается эта ужасная война. Мы продолжаем тесно поддерживать Украину», — прокомментировала это решение глава МВД Нэнси Фезер.
По подсчетам Берлина, в настоящее время в Германии проживает около 1,1 миллиона украинских беженцев. Из них около 350 тысяч — дети и молодежь до 18 лет. Около двух третей взрослых беженцев — женщины.
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Сейчас большого потока новых беженцев в Германии не наблюдается, но небольшое количество их постоянно приезжает в страну — прежде всего из Польши. В целом за месяц прибывает около 800 новых беженцев.

Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия

По материалам:
УНІАН
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