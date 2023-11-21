Германия объявила новый пакет помощи Украине на €1,3 млрд — Finance.ua

Германия объявила новый пакет помощи Украине на €1,3 млрд Сегодня 17:40

Германия объявила новый пакет помощи Украине на €1,3 млрд

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,3 миллиарда евро.

Об этом сообщили РБК-Украина Укринформ со ссылкой на общий брифинг Писториуса с Умеровым.

В пакет вошли 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

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Также немецкий министр обороны сказал, что «новой информации о Taurus нет». Однако заявил, что на следующий год Германия планирует поставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.

Напомним, сегодня, 21 ноября, Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. В частности, он должен был встретиться с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

В немецком Минобороны также сообщали, что вместе с Умеровым Борис Писториус посетил военный учебный комплекс и пообщался с украинскими военными по поводу потребностей в поддержке.

Справка Finance.ua:

в течение 2022 года Украина получила 2 млрд евро военной помощи от Германии, а на 2023 год ФРГ запланировала передать еще более 5 млрд евро;

в целом к ​​2027 году Германия стремится выделить около 17 млрд евро военной помощи для Украины.

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