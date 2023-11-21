Германия объявила новый пакет помощи Украине на €1,3 млрд — Finance.ua
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Германия объявила новый пакет помощи Украине на €1,3 млрд

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Германия объявила новый пакет помощи Украине на €1,3 млрд
Германия объявила новый пакет помощи Украине на €1,3 млрд
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,3 миллиарда евро.
Об этом сообщили РБК-Украина и Укринформ со ссылкой на общий брифинг Писториуса с Умеровым.
В пакет вошли 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.
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Также немецкий министр обороны сказал, что «новой информации о Taurus нет». Однако заявил, что на следующий год Германия планирует поставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.
Напомним, сегодня, 21 ноября, Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. В частности, он должен был встретиться с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.
В немецком Минобороны также сообщали, что вместе с Умеровым Борис Писториус посетил военный учебный комплекс и пообщался с украинскими военными по поводу потребностей в поддержке.

Справка Finance.ua:

  • в течение 2022 года Украина получила 2 млрд евро военной помощи от Германии, а на 2023 год ФРГ запланировала передать еще более 5 млрд евро;
  • в целом к ​​2027 году Германия стремится выделить около 17 млрд евро военной помощи для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
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