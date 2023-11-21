Германия планирует активнее трудоустраивать украинских беженцев — Finance.ua

Германия планирует активнее трудоустраивать украинских беженцев Сегодня 19:29 — Личные финансы

Германия планирует активнее трудоустраивать украинских беженцев

Ведущие немецкие бизнес-ассоциации, профсоюзы и местные власти готовы поддержать более быструю интеграцию беженцев на рынке труда.

Об этом заявил министр труда ФРГ Губертус Хайль, сообщает DW.

Важно «привлечь людей к работе быстро и скорее, чем это происходило в прошлом», заявил политик в Берлине.

«Мы говорим о потенциальных 400 тысячах человек на нашем рынке труда, которые овладели немецким языком хотя бы на базовом уровне», — уточнил Гайль. По его словам, около 200 тысяч из них — это беженцы из Украины, которые прошли интеграционный курс или собираются это сделать.

Комментируя планы по более быстрой интеграции беженцев в рынок труда ФРГ, исполнительный директор немецкой ассоциации работодателей (BDA) Штеффен Кампетер отметил, что трудоустройство беженцев должно стать приоритетом.

«Любые возможности трудоустройства лучше, чем оставаться на трансфертных выплатах (социальное пособие. — Ред.)», — сказал Кампетер.

В октябре на фоне миграционного кризиса и дефицита кадров немецкое правительство решило изменить подход к трудоустройству беженцев, в частности из Украины. 18 октября Губертус Хайль, обращаясь к украинским беженцам, заявил: «Языковой барьер снижается. Пора идти работать».

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19 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, затронул тему миграции. «Мы переходим к широкомасштабным действиям для того, чтобы украинские гражданки и граждане, которые находятся в Германии… теперь все вышли бы на немецкий рынок труда», — заявил канцлер.

Планируется, в частности, ужесточение требований к самим украинским беженцам. Если немецкие безработные обязаны регулярно отчитываться о поисках работы перед местным отделением агентства по труду (Jobcenter), то от украинцев этого до сих пор не требовали. Теперь это изменится, анонсировал Губертус Гайль.

Так, украинские получатели помощи Bürgergeld будут обязаны, по меньшей мере, раз в шесть недель сообщать о своих усилиях по трудоустройству, а агентство по труду будет активнее предлагать им конкретные рабочие места. «Тем, кто не захочет сотрудничать или будет отказываться от предложенной работы», — подчеркнул Губертус Гайль, могут сократить выплаты.

Економічна Правда По материалам:

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