Какие земли Германии принимают украинцев в ноябре: адреса открытых лагерей — Finance.ua

Какие земли Германии принимают украинцев в ноябре: адреса открытых лагерей Сегодня 13:30 — Личные финансы

Какие земли Германии принимают украинцев в ноябре: адреса открытых лагерей, gettyimages.com

В Германию ежемесячно прибывают тысячи украинских беженцев. За неимением мест большинство федеральных земель не принимают новых людей, поэтому ситуацию следует изучить заранее.

В какие лагеря в Германии можно отправляться в ноябре беглецам от войны и какие условия там действуют, рассказывает uahelp.wiki

Если у беженцев нет в Германии родственников или знакомых, которые могут прописать в своем жилье, остается только один путь — через пункты первоначального приема. Там человека зарегистрируют как новоприбывшего, дадут временную крышу и дальше распределят на поселение по Германии. Права выбора места, куда отправят, сейчас нет.

Следует отметить, что несколько лагерей первичного приема уже переполнены и больше не принимают новых беженцев. По последним данным волонтеров UAhelp, украинских беженцев принимают в следующих землях:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) — самый большой пункт первоначального приема. Оттуда направляют на расселение по всей Германии. Территория центра закрытая. Внутрь можно попасть на специальном автобусе. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe) — не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных больше кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72 469 Meßstetten) — сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79 111 Freiburg) — лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89 073 Ulm) — временно не принимает беженцев из Украины.

Зиндельфинген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71 036 Sindelfingen) — лагерь больше не принимает беженцев из Украины.

Элльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73 479 Ellwangen) — лагерь переполнен, больше не принимает.

Зигмаринген Sigmaringen (Binger Straße 28, 72 488 Sigmaringen) — лагерь больше не принимает беженцев.

Бавария:

Бамберг Bamberg Ankerzentrum в Верхней Франконии (Erlenweg 4, 96 050 Bamberg) — беженцев принимает только этот лагерь.

Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90 513 Zirndorf) — не принимает беженцев.

Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84 030 Ergolding) — лагерь не принимает беженцев из Украины.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59−61, 35 394 Gießen Ankunftshalle) — желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если вы приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь к Bahnhofsmission во Франкфурте, там могут разместить на одну ночь.

Нижняя Саксония:

Брамше (Im Rehhagen 8 49 565 Bramsche). В переходный период у сотрудников лагеря Messe Hannover можно получить билет в лагерь в Bramsche бесплатно.

Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30 521 Hannover) — лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Новых беженцев перенаправляют в Брамше.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44 791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксония:

Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 8 393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung).

Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 4 356 Leipzig) — лагерь не принимает украинских беженцев.

Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 1 067 Dresden) — город не принимает и перенаправляет в лагерь Меране.

Тюрингия:

Хермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15).

Лагерь в Зуль больше не принимает беженцев.

Беженцев предупреждают, что не стоит искать, в каком лагере лучше условия — они существенно не отличаются. Лучше ехать в локацию, куда удобнее добраться.

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