Стоимость авиабилетов в США выросла почти на 4% за месяц на фоне проблем Boeing — Finance.ua
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Стоимость авиабилетов в США выросла почти на 4% за месяц на фоне проблем Boeing

Мир
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Стоимость авиабилетов в США выросла почти на 4% за месяц на фоне проблем Boeing
Стоимость авиабилетов в США выросла почти на 4% за месяц на фоне проблем Boeing
Стоимость авиабилетов в США в период с января по февраль 2024 года выросла на 3,6% на фоне проблем у американского авиаконцерна Boeing.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что этот рост стал самым большим месячным ростом почти за два года — с мая 2022 года.
При этом аналитики ожидают, что цены продолжат расти.
По данным Amex Global Business Travel, авиакомпании не успевают добавлять места на рейсах между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому в пик летнего сезона цена на перелеты по этому маршруту в бизнес-классе вырастет на 8,5.%.
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Стоимость билетов на рейсы между Сиэтлом и Сан-Франциско, по прогнозу агентства, в первое полугодие вырастут на 18% как в бизнес-, так и эконом-классе, а перелеты из Чикаго в Лас Вегас подорожают на 9,6%.
Как отмечает Bloomberg, из-за учащения инцидентов с самолетами Boeing и задержек на заводах авиаконцерна перевозчики United Airlines, Southwest Airlines и Ryanair начали урезать расписание полетов и искать альтернативы Boeing 737. Однако самолеты главного конкурента Boeing, европейского авиаконцерна Airbus, авиакомпаниям просто некуда обратиться.
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Сам Boeing тоже не может дать ясного прогноза о том, когда его самолеты станут доступны перевозчикам, пока на заводах концерна ведут проверки американские авиационные инспекторы.
«Все, что они говорят, как и следовало ожидать: «Мы работаем вовсю. Мы сожалеем, что у вас возникли проблемы. Мы делаем все, что в наших силах», — рассказал генеральный директор лизинговой компании Air Lease Corp Джон Плюгер.
Представитель Boeing в комментарии Bloomberg заявил, что компания «сосредоточена на внедрении изменений, направленных на повышение качества всей нашей производственной системы, и уделяет необходимое время для поставок высококачественных самолетов, отвечающих всем нормативным требованиям».
Проблема с самолетами Boeing появилась не в этом году, а существует уже много лет, заявил в интервью Bloomberg Television глава лизингодателя BOC Aviation Ltd Стивен Тауненд. По его словам, понадобится еще «несколько лет, чтобы снова наверстать упущенное».
По материалам:
Економічна Правда
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