Украинские студенты разработали защищенный бронеавтомобиль для ВСУ (Фото) — Finance.ua
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Украинские студенты разработали защищенный бронеавтомобиль для ВСУ (Фото)

Технологии&Авто
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Украинские студенты разработали защищенный бронеавтомобиль для ВСУ (Фото)
Украинские студенты разработали защищенный бронеавтомобиль для ВСУ (Фото)
Студент Киевского политехнического института Артем Ющук вместе с коллегами представил прототип бронеавтомобиля, превосходящий защиту классических украинских броневиков. Этот новый автомобиль, разработанный внутри компании Inguar Defence, основанной специально для этой цели, поражает своими характеристиками и техническими особенностями.
Проект Inguar3 получил собственное шасси, которое может выдерживать большие нагрузки и обеспечивает высокий уровень защиты, превосходя требования стандарта STANAG 3. Благодаря использованию специальных технологий и материалов этот бронеавтомобиль обладает высокой проходимостью и может пройти через самые тяжелые участки местности.
В машине установлены инновационные решения, повышающие ее надежность и безопасность. В частности, она оснащена умной системой управления и предохранителей, которая помогает водителям управлять автомобилем эффективнее. Кроме того, в салоне установлены противоминные сиденья и системы пожаротушения и фильтрации воздуха.
Ожидается, что стоимость одного бронеавтомобиля Inguar3 составит 16 миллионов гривен. Следующим шагом для проекта станет получение сертификата качества STANAG 3 от НАТО, что потребует вывоза машины за границу. Тем не менее усилия команды студентов инженеров демонстрируют высокий уровень украинской технологической компетентности в области военного производства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
MMR
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