Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу — Finance.ua

Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу Сегодня 19:00 — Личные финансы

Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу

Студентам от 18 до 22 лет разрешено выезжать за границу на стажировку. Это касается магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

Как сообщил юрист юридической компании «Приходько и партнеры» Михаил Лобунько в комментарии, такие студенты теперь могут находиться за границей в течение всего учебного семестра без перерывов.

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Правительственное постановление № 366 от 2 апреля 2024 г. расширяет список оснований для пересечения государственной границы во время военного положения, добавляя к нему участие в программах образовательной мобильности. То есть студент имеет право учиться и стажироваться в другом заведении высшего образования на территории Украины или за его пределами. Это изменение подчеркивает важность международного образования и научного сотрудничества даже в условиях текущих ограничений.

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«Важно, что получатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны учиться по дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше, чем срок учебного семестра», — рассказал Лобунько.

Что нужно студентам для выезда за границу

Для выезда за границу студентам необходимо предоставить следующие документы: справку от учебного заведения с указанием оснований сотрудничества и сроков обучения за границей, копию договора о мобильности, электронный билет студента, проверенный через портал «Дія», и военно-учетные документы с соответствующими отметками.

УНІАН По материалам:

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