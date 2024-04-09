Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу — Finance.ua

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Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу

Личные финансы
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Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу
Юрист назвал категории студентов, которые могут выезжать за границу
Студентам от 18 до 22 лет разрешено выезжать за границу на стажировку. Это касается магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.
Как сообщил юрист юридической компании «Приходько и партнеры» Михаил Лобунько в комментарии, такие студенты теперь могут находиться за границей в течение всего учебного семестра без перерывов.
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Правительственное постановление № 366 от 2 апреля 2024 г. расширяет список оснований для пересечения государственной границы во время военного положения, добавляя к нему участие в программах образовательной мобильности. То есть студент имеет право учиться и стажироваться в другом заведении высшего образования на территории Украины или за его пределами. Это изменение подчеркивает важность международного образования и научного сотрудничества даже в условиях текущих ограничений.
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«Важно, что получатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны учиться по дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше, чем срок учебного семестра», — рассказал Лобунько.

Что нужно студентам для выезда за границу

Для выезда за границу студентам необходимо предоставить следующие документы: справку от учебного заведения с указанием оснований сотрудничества и сроков обучения за границей, копию договора о мобильности, электронный билет студента, проверенный через портал «Дія», и военно-учетные документы с соответствующими отметками.

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По материалам:
УНІАН
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