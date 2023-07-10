Украинские студенты могут получить стипендию от Европейского центрального банка в 10 тыс. евро — Finance.ua

Украинские студенты могут получить стипендию от Европейского центрального банка в 10 тыс. евро Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинские студенты могут получить стипендию от Европейского центрального банка в 10 тыс. евро

Европейский центральный банк предложил самым способным украинским студентам стипендию. Об этом идет речь на сайте ЕCB.

Гранты в размере 10 тысяч евро предоставят 15 студентам украинских университетов.

Об этом пишет Мининтеграция.

Участник отбора должен иметь гражданство Украины, а также быть зачисленным (или планировать поступление) в магистратуру по вычислительной технике, экономике, инженерии, праву, статистике или другим соответствующим отраслям (например, математике, финансам, политическим наукам). В частности, средняя оценка в обучении на бакалавриате должна быть от 80 баллов.

Грант предназначен для финансирования обучения и других связанных с ним расходов.

Подать заявку можно до 4 августа, заполнив анкету по ссылке

добавив следующие документы: После заполнения формы необходимо отправить электронное письмо по адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu

форму заявки (в формате Excel);

резюме и подтверждение принятия или предварительного принятия на магистерский курс по одному из соответствующих направлений обучения на 2023/2024 учебный год;

ксерокопию доказательства квалификации бакалавра и доказательства уровня обучения (как единый PDF-файл).

Справка Finance.ua:

Напомним, малые и средние перерабатывающие предприятия могут получить гранты до 150 тыс. долларов на развитие в рамках программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособная экономика Украины». Об этом сообщили в Минэкономики.

В рамках программы будут предоставлены 25 грантов в размере от 75 до 150 тыс. долларов.

Гранты будут поддерживать малые и средние предприятия в деятельности, способствующей:

• производству инновационных продуктов;

• модернизации производства;

• сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест;

• повышению эффективности использования ресурсов;

• импортозамещению на украинском рынке и/или экспорту украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;

• локализации производства товаров, необходимых для восстановления.

Прием заявок продлится до 15 декабря 2023 (включительно).

Подробная информация о подаче заявки, необходимых документах и критериях отбора — по ссылке

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