Украинские студенты могут получить стипендию от Европейского центрального банка в 10 тыс. евро — Finance.ua

Украинские студенты могут получить стипендию от Европейского центрального банка в 10 тыс. евро
Европейский центральный банк предложил самым способным украинским студентам стипендию. Об этом идет речь на сайте ЕCB.
Гранты в размере 10 тысяч евро предоставят 15 студентам украинских университетов.
Об этом пишет Мининтеграция.
Участник отбора должен иметь гражданство Украины, а также быть зачисленным (или планировать поступление) в магистратуру по вычислительной технике, экономике, инженерии, праву, статистике или другим соответствующим отраслям (например, математике, финансам, политическим наукам). В частности, средняя оценка в обучении на бакалавриате должна быть от 80 баллов.
Грант предназначен для финансирования обучения и других связанных с ним расходов.
Подать заявку можно до 4 августа, заполнив анкету по ссылке.
После заполнения формы необходимо отправить электронное письмо по адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, добавив следующие документы:
- форму заявки (в формате Excel);
- резюме и подтверждение принятия или предварительного принятия на магистерский курс по одному из соответствующих направлений обучения на 2023/2024 учебный год;
- ксерокопию доказательства квалификации бакалавра и доказательства уровня обучения (как единый PDF-файл).
Справка Finance.ua:
Напомним, малые и средние перерабатывающие предприятия могут получить гранты до 150 тыс. долларов на развитие в рамках программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособная экономика Украины». Об этом сообщили в Минэкономики.
В рамках программы будут предоставлены 25 грантов в размере от 75 до 150 тыс. долларов.
Гранты будут поддерживать малые и средние предприятия в деятельности, способствующей:
• производству инновационных продуктов;
• модернизации производства;
• сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест;
• повышению эффективности использования ресурсов;
• импортозамещению на украинском рынке и/или экспорту украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;
• локализации производства товаров, необходимых для восстановления.
Прием заявок продлится до 15 декабря 2023 (включительно).
Подробная информация о подаче заявки, необходимых документах и критериях отбора — по ссылке.
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