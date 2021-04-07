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Все что надо знать по поводу декларирования и налогообложения физических лиц

Приближается время Х. Срок отчета за полученные в 2020 году доходы и уплаченные налоги гражданами Украины истекает 30.04.2021 г.

Все что надо знать по поводу декларирования и налогообложения физических лиц – в фокусе 15 выпуска серии бесплатных вебинаров FinUpdate, который пройдет онлайн 15 апреля 2021 г. по инициативе сайтов Minfin.com.ua, Finance.ua.

  • Эксперты рассмотрят и дадут ответы на следующие ключевые вопросы:
  • Какие доходы подлежат обязательному декларированию.
  • От какой суммы возникает обязанность по декларированию.
  • Что если общий финансовый результат от инвестиционной деятельности в прошлом году оказался убыточным, нужно ли декларировать убытки.
  • Как налоговая осуществляет проверки источников доходов граждан.
  • Что будет, если не подать декларацию в срок или неверно заполнить данные в декларации.
  • Какие налоги возникают из доходов от инвестиций в ценные бумаги, негосударственные пенсионные фонды, драгоценные металлы, криптовалюту, недвижимость и тому подобное. Как их декларировать и платить.
  • Нужно ли декларировать ОВГЗ, если по ним нет налоговых обязательств.
  • Как законно оптимизировать, уменьшить базу для налогообложения.

Согласно Закону 5153, украинцам предоставят возможность в период с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года подать одноразовую (специальную) добровольную декларацию в отношении принадлежащих им активов в Украине и/или за границей, которые приобретены за счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 01.01.2021 года. Так следует ли ею воспользоваться? Налоговая амнистия – сдаваться или нет?

Зрители вебинара будут иметь эксклюзивную возможность задать свои личные вопросы во время прямого эфира экспертам и получить ответы. Для участия достаточно зарегистрироваться по ссылке – и организаторы вышлют линк доступа на прямую трансляцию.

А для того чтобы сделать вебинар максимально практичным и полезным, организаторы – компания BankOnline – предлагают оставлять свои вопросы по ссылке уже сейчас.

По материалам Finance.UA
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