Приближается время Х. Срок отчета за полученные в 2020 году доходы и уплаченные налоги гражданами Украины истекает 30.04.2021 г.
Все что надо знать по поводу декларирования и налогообложения физических лиц – в фокусе 15 выпуска серии бесплатных вебинаров FinUpdate, который пройдет онлайн 15 апреля 2021 г. по инициативе сайтов Minfin.com.ua, Finance.ua.
Согласно Закону 5153, украинцам предоставят возможность в период с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года подать одноразовую (специальную) добровольную декларацию в отношении принадлежащих им активов в Украине и/или за границей, которые приобретены за счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 01.01.2021 года. Так следует ли ею воспользоваться? Налоговая амнистия – сдаваться или нет?
Зрители вебинара будут иметь эксклюзивную возможность задать свои личные вопросы во время прямого эфира экспертам и получить ответы. Для участия достаточно зарегистрироваться по ссылке – и организаторы вышлют линк доступа на прямую трансляцию.
А для того чтобы сделать вебинар максимально практичным и полезным, организаторы – компания BankOnline – предлагают оставлять свои вопросы по ссылке уже сейчас.
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