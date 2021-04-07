Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBot

Банки начали взыскивать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе автоматического списания средств уже подключено 7 банков.
Об этом сообщает OpenDataBot.
23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому со счетов должников деньги будут списываться автоматически. Ранее исполнители и банки могли принудительно взыскивать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура проходит в несколько кликов в онлайн-режиме.
«Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 миллиона долгов. Большинство из них — это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов», — сказано в сообщении.
Перечень банков, которые подключены к системе автоматического списания долгов:
«Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 украинских банка из 73-х», — добавили в OpenDataBot.
Арест и списание средств будет работать по следующему алгоритму:
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