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Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBot

Банки начали автоматически взыскивать долги с украинцев - OpenDataBot

Банки начали взыскивать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе автоматического списания средств уже подключено 7 банков.

Об этом сообщает OpenDataBot.

23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому со счетов должников деньги будут списываться автоматически. Ранее исполнители и банки могли принудительно взыскивать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура проходит в несколько кликов в онлайн-режиме.

«Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 миллиона долгов. Большинство из них — это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов», — сказано в сообщении.

Перечень банков, которые подключены к системе автоматического списания долгов:

  • Таскомбанк;
  • ПриватБанк;
  • Универсал Банк, monobank;
  • ОКСИ Банк;
  • Банк Восток;
  • Индустриалбанк;
  • ПроКредит Банк

«Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 украинских банка из 73-х», — добавили в OpenDataBot.

Справка Finance.ua:

Арест и списание средств будет работать по следующему алгоритму:

  • исполнитель с помощью системы АСВП создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии счета, его номера и объема денег на нем;
  • не позднее, чем через рабочий час после получения такого запроса банк высылает исполнителю такую информацию по системе автоматизированного ареста средств;
  • далее исполнитель по АСВП создает постановление об аресте средств на счетах и направляет его банкам, в которых они открыты;
  • банки арестовывают эти средства и сообщают об этом исполнителю;
  • исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
  • банки принудительно списывают деньги со счетов должника и перечисляют на счета исполнительной службы, а те уже перечисляют их на счета взыскателя долга.

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По материалам Finance.UA
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