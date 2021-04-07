Защита от коллекторов: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» № 1349-ІХ, который парламент поддержал 19 марта 2021 года.
Об этом говорится на сайте Президента.
Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.
Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулирована на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг.
Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.
Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям:
Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. В договоре о потребительском кредите должно указываться право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.
Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности:
НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
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