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Защита от коллекторов: Зеленский подписал закон

Защита от коллекторов: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» № 1349-ІХ, который парламент поддержал 19 марта 2021 года.

Об этом говорится на сайте Президента.

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулирована на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг.

Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям:

  • вести себя этичного с должником;
  • информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;
  • заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет НБУ;
  • контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. В договоре о потребительском кредите должно указываться право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.

Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности:

  • Во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности,
  • а по требованию потребителя – также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Новый закон для коллекторов. Что меняют для должников и кредиторов 🧾

По материалам Finance.UA
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