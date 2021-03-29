День финансов: перенос мобильного номера за день, «это не 2019» - Шевченко о курсе, план развития газохранилищ на 10 лет

В четверг, 8 апреля, расскажем о предложении МВФ и плане НКРЭКУ на целых 10 лет.

Перенос мобильного номера за день. С 1 декабря этого года начнет действовать новый упрощенный порядок переноса мобильных номеров. Например, появится принцип единого окна One Stop Shop process. Это значит, что абоненту для переноса номера необходимо будет обратиться к одному – новому оператору, а не к обоим, как было раньше. Также в НКРСИ обещают сократь срок переноса номера – до одного рабочего дня.

Бизнесу также обещают “покращення”. В Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагают освободить от уплаты ЕСВ предприятия, которые закрылись на карантин. Также этим документом предлагают предоставить право местной власти при необходимости уменьшать ставки местных налогов и сборов. Также проект предусматривает больше возможностей получить обещанные 8 тыс. грн выплаты от государства.

Кстати, о выплате 8 тыс. грн. В Минсоцполитики говорят, что если человек получил пособие в течение декабря 2020 — января 2021, это не ограничивает его права и возможность получить помощь и на этот раз, если в регионе, где он работает, в течение 2021 года введен карантин «красного» уровня эпидемической опасности. За выплатой можно обратиться в течение 30 дней со дня введения на территории региона, где он работает, ограничительных мероприятий «красного» уровня.

Проверка пособий по безработице. С 6 апреля вступил в действие приказ Минфина о едином подходе к верификации страховых выплат. Так, право на получение пособия по безработице теперь подлежит проверке в несколько этапов. А запрашивать информацию о безработном будут в 6 разных органах власти. Если у человека найдут дополнительные источники дохода (такие как пенсия по возрасту, или регистрация ФЛП), то оказание помощи по безработице будет признано неправомерным.

Укрепление гривны. Прогноз от НБУ. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявляет, что в 2021 году не повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару его словам, во-первых, интерес инвесторов-нерезидентов к рынку ОВГЗ можно охарактеризовать как сдержанный. Во-вторых, экономика постепенно восстанавливается после 2020 года.



Также в НБУ отмечают, что приоритет регулятора на валютном рынке остается неизменным — поддержка режима плавающего курсообразования. Каким будет курс, решает рынок.

Кроме того, в Нацбанке обнародовали статистику по ипотеке в феврале. Украинские банки в феврале 2021 года выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн. Как отмечается, средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в январе он составлял около 734 тыс. грн, то в феврале – 742 тыс. грн. Больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве – 171 договор на 177 млн грн.

План развития на 13,69 млрд грн. НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ на ближайшие 10 лет. Общий объем инвестиций в инфраструктуру ПХГ в течение 2021−2030 гг. составит 13,69 млрд грн. В этом году в развитие газохранилищ запланированы инвестиции в размере 345 млн грн.

«Налог солидарности». МВФ предложил странам подумать о введении временного дополнительного налога солидарности для компаний, которые смогли заработать на пандемии коронавируса. Как отмечается, такой налог обеспечит вклад бизнеса, который процветал во время кризиса, в экономику и не затронет компаний и их сотрудников, которые получили минимальную прибыль или понесли убытки.

P.s. Хотим напомнить, что у нас есть телеграм-канал Finance_ukr. Заметили, что некоторые его читают, но не подписываются. Сделайте нам приятное – подпишитесь. Это будет нас мотивировать писать еще больше классных постов!