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В Украине упростили перенос мобильных номеров

В Украине упростили перенос мобильных номеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), упростила порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров (MNP).

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Отмечается, что Министерство юстиции уже зарегистрировало эти изменения, и документ вступит в силу 1 декабря 2021 года.

Какие изменения предполагаются:

  • упрощение порядка подачи заявлений на MNP;
  • внедрение принципа единого окна One Stop Shop process, предусматривающего решение всех вопросов, связанных с MNP, путем обращения к одному субъекту – оператору-получателю (к которому переходит абонент);
  • снятие запрета на получение услуги MNP для абонентов, которые получают услуги обезличенно, с одновременной регистрацией у оператора-получателя такого абонента, если он планирует получать услуги не на основе письменного договора;
  • совершенствование процесса идентификации абонента;
  • внесение изменений в договоры о предоставлении телеком-услуг, предусматривающих автоматическое расторжение публичного договора при перенесении абонентских номеров абонентов, которые получают телеком-услуги без заключения договора в письменной форме;
  • распространение действия порядка на провайдеров телекоммуникаций; сокращение срока переноса абонентского номера в сетях мобильной связи до одного рабочего дня.

Согласно сообщению, изменения будут способствовать усилению конкуренции на рынке услуг мобильной связи, что, в свою очередь, должно повысить уровень качества предоставления потребителям телеком-услуг.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на начало года 104,655 тыс. номеров перенесено с начала запуска услуги по переносу абонентских номеров (MNP).

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По материалам Finance.UA
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