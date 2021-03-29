В Украине упростили перенос мобильных номеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), упростила порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров (MNP).
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
Отмечается, что Министерство юстиции уже зарегистрировало эти изменения, и документ вступит в силу 1 декабря 2021 года.
Какие изменения предполагаются:
Согласно сообщению, изменения будут способствовать усилению конкуренции на рынке услуг мобильной связи, что, в свою очередь, должно повысить уровень качества предоставления потребителям телеком-услуг.
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