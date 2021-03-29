Можно ли получить 8 тыс. грн «карантинного» пособия второй раз - ответ Лазебной

Правительство утвердило разработанный Минсоцполитики Порядок выплаты пособия в размере 8 тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам, работа которых уже временно остановлена ​​или будет остановлена ​​в результате введения в 2021 году, начиная с февраля, ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Выплаты в размере 8 тысяч гривен будут производиться автоматически, как и в декабре 2020 года, после подачи человеком, имеющим на них право, заявки через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».

Отличие заключается в том, что пособие будет предоставляться застрахованным лицам по факту введения в течение 2021 года «красного» уровня эпидемической опасности на территории соответствующего региона, в котором работодатель (страхователь) застрахованного лица состоит на учете в качестве плательщика единого взноса.

Кроме гарантированного государством пособия, предприниматели и наемные работники смогут также получить поддержку от местных властей — дополнительные выплаты из местного бюджета, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Важно при получении пособия:

Во-первых, если человек получил пособие в 8 тысяч гривен в течение декабря 2020 — января 2021, это не ограничивает его права и возможность получить помощь и на этот раз, если в регионе, где он работает, в течение 2021 года введен карантин «красного» уровня эпидемической опасности.

Во-вторых, сроки. Человек может обратиться за пособием в течение 30 дней со дня введения на территории региона, где он работает, ограничительных мероприятий «красного» уровня эпидемической опасности. Если же человек работает в регионе, в котором такие ограничения уже были ранее (февраль-март) введены в течение 2021 года, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу Закона, который предусматривает предоставление этого пособия.

Напомним, «красный» уровень эпидемической опасности установлен в 11 регионах: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области и г. Киев.

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