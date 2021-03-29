Можно ли получить 8 тыс. грн «карантинного» пособия второй раз - ответ Лазебной

Правительство утвердило разработанный Минсоцполитики Порядок выплаты пособия в размере 8 тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам, работа которых уже временно остановлена или будет остановлена в результате введения в 2021 году, начиная с февраля, ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
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Выплаты в размере 8 тысяч гривен будут производиться автоматически, как и в декабре 2020 года, после подачи человеком, имеющим на них право, заявки через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».
Отличие заключается в том, что пособие будет предоставляться застрахованным лицам по факту введения в течение 2021 года «красного» уровня эпидемической опасности на территории соответствующего региона, в котором работодатель (страхователь) застрахованного лица состоит на учете в качестве плательщика единого взноса.
Кроме гарантированного государством пособия, предприниматели и наемные работники смогут также получить поддержку от местных властей — дополнительные выплаты из местного бюджета, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Важно при получении пособия:
Напомним, «красный» уровень эпидемической опасности установлен в 11 регионах: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области и г. Киев.
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