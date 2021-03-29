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В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке

В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке

Приоритет Национального банка Украины на валютном рынке остается неизменным — поддержка режима плавающего курсообразования. Каким будет курс, решает рынок.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Украины Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба НБУ.

По его словам, регулятор не устанавливает никаких курсовых ориентиров, на которые население или бизнес могли бы ориентироваться.

Кроме того, у НБУ нет целевых ориентиров по объемам покупки или продажи валюты на рынке.

«Мы принимаем решение, отслеживая ситуацию на валютном рынке. Если видим, что происходят какие-то чрезмерные колебания, то выходим и соответственно наращиваем наши резервы. С начала года чистая покупка валюты Национальным банком составила 220,5 млн долларов. Мы покупали, когда видели, что покупка необходима для сглаживания колебаний», — сказал Гелетий.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины не ожидает, что в 2021 году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару. Для подобной динамики нет оснований.
  • Как заявлял член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран, к апрелю 2021 года гривна заметно ослабла, и ей понадобится несколько недель, чтобы укрепиться хотя бы до показателей середины марта.
  • Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь прошлого года.

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По материалам РБК-Украина
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