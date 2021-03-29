В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке

Приоритет Национального банка Украины на валютном рынке остается неизменным — поддержка режима плавающего курсообразования. Каким будет курс, решает рынок.
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Украины Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба НБУ.
По его словам, регулятор не устанавливает никаких курсовых ориентиров, на которые население или бизнес могли бы ориентироваться.
Кроме того, у НБУ нет целевых ориентиров по объемам покупки или продажи валюты на рынке.
«Мы принимаем решение, отслеживая ситуацию на валютном рынке. Если видим, что происходят какие-то чрезмерные колебания, то выходим и соответственно наращиваем наши резервы. С начала года чистая покупка валюты Национальным банком составила 220,5 млн долларов. Мы покупали, когда видели, что покупка необходима для сглаживания колебаний», — сказал Гелетий.
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