В Раде предлагают освободить от уплаты ЕСВ предприятия, которые закрылись на карантин

Члены парламентской фракции «Голос» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о предоставлении помощи застрахованным лицам и поддержке бизнеса на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщил пресс-секретарь партии «Голос» Ярема Дух в комментарии Укринформу.
Зарегистрированный законопроект предусматривает:
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В партии ожидают, что такие меры помогут местным властям поддержать локальный бизнес, если в местном бюджете есть на это ресурсы. Также проект предусматривает расширение возможности получить обещанные восемь тысяч гривен выплаты от государства, если деятельность предприятия подпадает под определенный перечень не только по основному КВЭД, но и по первым пяти.
Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, законопроект № 5346 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно предоставления помощи застрахованным лицам и поддержки бизнеса на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий» зарегистрирован в парламенте 7 апреля. Передан на рассмотрение руководству.
Текст документа на сайте ВР пока отсутствует.
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