НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ на 10 лет: сумма инвестиций – 13,69 млрд грн

НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ на ближайшие 10 лет. Общий объем инвестиций в инфраструктуру ПХГ в течение 2021−2030 гг. составит 13,69 млрд грн (без НДС).
Об этом сообщает Укртрансгаз.
Соответствующее постановление регулятора от
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В этом году в развитие газохранилищ запланированы инвестиции в размере 345 млн грн (без НДС).
Преимущественно эти средства будут направлены на реализацию таких проектов по модернизации:
«Надежность работы оборудования газохранилищ является базовым фактором для стабильного прохождения отопительного сезона и привлечения иностранных игроков к хранению газа в Украине. Мы благодарны Регулятору за конструктивный диалог, что дает нам возможность проводить комплексную модернизацию системы украинских ПХГ», — отметил Сергей Перелома, и.о. генерального директора Укртрансгаза.
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