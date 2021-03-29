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НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ на 10 лет: сумма инвестиций – 13,69 млрд грн

НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ на 10 лет: сумма инвестиций – 13,69 млрд грн

НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ на ближайшие 10 лет. Общий объем инвестиций в инфраструктуру ПХГ в течение 2021−2030 гг. составит 13,69 млрд грн (без НДС).

Об этом сообщает Укртрансгаз.

Соответствующее постановление регулятора от 07.04.2021 № 570 опубликовано на сайте НКРЭКУ.

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В этом году в развитие газохранилищ запланированы инвестиции в размере 345 млн грн (без НДС).

Преимущественно эти средства будут направлены на реализацию таких проектов по модернизации:

  • Реконструкция установки осушки газа на Дашавском ПХГ;
  • Реконструкция газосборного пункта Богородчанского ПХГ;
  • Техническое переоснащение компрессорного цеха Пролетарского ПХГ с заменой автоматической системы газового пожаротушения газоперекачивающих агрегатов.

«Надежность работы оборудования газохранилищ является базовым фактором для стабильного прохождения отопительного сезона и привлечения иностранных игроков к хранению газа в Украине. Мы благодарны Регулятору за конструктивный диалог, что дает нам возможность проводить комплексную модернизацию системы украинских ПХГ», — отметил Сергей Перелома, и.о. генерального директора Укртрансгаза.

Справка Finance.ua:

  • НКРЭКУ приняла постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года. Все газоснабжающие компании до 25 апреля должны будут опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 г. по 30 апреля 2022 г.

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По материалам Finance.UA
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