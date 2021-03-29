Выплату пособия по безработице проверят по-новому

Право на получение украинцами, лишившимися работы, пособия по безработице теперь подлежит проверке в несколько этапов. А запрашивать информацию о безработном будут в 6 разных органах власти, не включая Госслужбу занятости.
Соответствующие требования установлены приказом Минфина «Об утверждении Методики проведения верификации выплат по безработице», который вступил в действие с 6 апреля. Он принят с целью обеспечения единого подхода к верификации страховых выплат за счет Фонда государственного соцстрахования на случай безработицы.
Читайте также: Динамика безработицы в 2020 году
В соответствии с Методикой, верификацию данных по каждому безработному проводит Министерство финансов. Сам процесс верификации заключается в сравнении данных по лицам, которые получают пособие по безработице или претендуют на его получение, предоставляемых Государственной службой занятости, и некоторыми другими органами власти, а именно:
Подтверждение права гражданина на получение пособия по безработице будет происходить в три этапа:
Если хоть один из перечисленных фактов будет установлен, оказание помощи по безработице будет признано неправомерным с соответствующими последствиями.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина заключила договор с Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакциныВчера, 11:13 - 1428 19
Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроектВчера, 15:01 - 3616 13
Какие вакцины и когда получит Украина: график поставокВчера, 15:30 - 1126 4
НКРЭКУ окончательно приняла годовую фиксированную стоимость газа для населенияВчера, 13:02 - 3094 4
Антимонопольный комитет исследует цены на такси в Киеве во время локдаунаВчера, 10:15 - 577 3
АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и ПриватБанкВчера, 14:29 - 4472 2
Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроектВчера, 15:01 - 3616 13
НКРЭКУ окончательно приняла годовую фиксированную стоимость газа для населенияВчера, 13:02 - 3094 4
«Ударит» ли новый локдаун по гривне - мнение экспертаВчера, 17:03 - 2260
Депутаты, у которых больше всего криптовалюты — OpenDataBot (инфографика)Вчера, 12:45 - 1870
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаВчера, 12:10 - 72
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 731 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2212 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1650 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1091