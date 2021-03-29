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Выплату пособия по безработице проверят по-новому

Выплату пособия по безработице проверят по-новому

Право на получение украинцами, лишившимися работы, пособия по безработице теперь подлежит проверке в несколько этапов. А запрашивать информацию о безработном будут в 6 разных органах власти, не включая Госслужбу занятости.

Соответствующие требования установлены приказом Минфина «Об утверждении Методики проведения верификации выплат по безработице», который вступил в действие с 6 апреля. Он принят с целью обеспечения единого подхода к верификации страховых выплат за счет Фонда государственного соцстрахования на случай безработицы.

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В соответствии с Методикой, верификацию данных по каждому безработному проводит Министерство финансов. Сам процесс верификации заключается в сравнении данных по лицам, которые получают пособие по безработице или претендуют на его получение, предоставляемых Государственной службой занятости, и некоторыми другими органами власти, а именно:

  • Государственной налоговой службой — по доходам лица, потерявшего работу, датам принятия и увольнения с работы;
  • Министерством внутренних дел — касательно потерянных и недействительных паспортов, информации о действующем паспорте и идентификационном налоговом номере (ИНН);
  • Министерством юстиции — относительно смерти физлица и его регистрации в качестве ФЛП;
  • Министерством образования и науки — информации об образовании безработного;
  • Министерством социальной политики — о получении денежной госпомощи;
  • Пенсионным фондом — о получении безработным пенсий по возрасту (в частности на льготных условиях), за выслугу лет, а также данных по уплате ЕСВ.

Подтверждение права гражданина на получение пособия по безработице будет происходить в три этапа:

  • на первом этапе устанавливается ФИО лица, претендующего на получение пособия по безработице, проверяется наличие у него паспорта и ИНН;
  • на втором этапе уполномоченные должностные лица Минфина проверят достоверность персональных данных безработного, установленных на первом этапе (реквизиты паспорта (серия и номер), данные о его утрате (если такой факт имел место), соответствие ИНН данным Госреестра физлиц-налогоплательщиков), а также сверят информацию о смерти в соответствующем Реестре актов гражданского состояния;
  • третий (заключительный) этап предусматривает проверку правомерности предоставления выплат по безработице. Для этого чиновники Минфина проведут сверку информации относительно:
  • трудоустройства лица, которое получает или претендует на получение пособия по безработице, или выполнения таким лицом другой оплачиваемой работы;
  • назначения безработному других денежных государственных выплат;
  • обучения безработного для получения высшего и профессионального образования на стационаре;
  • получения пенсии по возрасту;
  • регистрации безработного в качестве ФЛП.

Если хоть один из перечисленных фактов будет установлен, оказание помощи по безработице будет признано неправомерным с соответствующими последствиями.

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По материалам Обозреватель
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