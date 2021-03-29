Результаты опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов в феврале (инфографика)

Украинские банки сообщили, что в феврале 2021 года выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Объем выдачи кредитов вырос на 40% против января 2021 года и на 81% против февраля 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросло на 39%, за год – на 35%.

Как свидетельствуют результаты последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, рост ипотечного кредитования происходит преимущественно благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости.

Так, если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 млн грн, на первичном рынке – на 13%, или на 7,7 млн грн.

Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в феврале составила около 85% по объему от всех новых выдач.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в январе он составлял около 734 тыс. грн, то в феврале – 742 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 767 тыс. грн, вторичной – 738 тыс. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 89% новых сделок (на сумму почти 380 млн грн) заключили пять банков. В отчетном периоде средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 13,9% (в январе – 13,8%), на первичном – 17,1% (в январе -15,9%).

Заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале произошло из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве – 171 договор на 177 млн грн (39% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров заключено в Киевской области – 84 договора на 78,5 млн грн (17% от общей суммы),

в Харьковской – 76 договоров на общую сумму почти 43 млн грн (9% от общей суммы),

в Львовской и Днепропетровской областях – 36 договоров на 28,3 млн грн и 45 договоров на 24,2 млн грн, соответственно.

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