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День финансов: прогноз по курсу от МВФ, 46 тыс. Bitcoin у депутатов, обязательный техосмотр

День финансов: прогноз по курсу от МВФ, 46 тыс. Bitcoin у депутатов, обязательный техосмотр

Среда, 7 апреля. Пока МВФ дает прогнозы по курсу гривны, депутаты ВР уже насобирали себе целое состояние нацвалюты Bitcoin.

Прогноз по курсу от МВФ. Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь прошлого года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит на 2021 год — 27,98 грн/доллар, предыдущий прогноз — 28,12 грн/доллар.

Кстати, прогнозы по курсу предоставляли сегодня не только в МВФ. Так, член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран сообщил, ударит ли новый локдаун по гривне.

Фиксированная цена газа для населения. НКРЭКУ приняла постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года. Все газоснабжающие компании до 25 апреля должны будут опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 г. по 30 апреля 2022 г.

Депутаты, любители “крипты”. По результатам исследования OpenDataBot, в декларациях госслужащих за 2020 год насчитали 46 351 Bitcoin. По состоянию на начало апреля 2021 года это почти 75 млрд гривен.

Больше всего владельцев задекларированных криптовалют работают в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

Регистрация новых авто в автосалонах. Как сообщают в МВС, с 6 апреля автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства. Покупатель нового автомобиля сразу после покупки может получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.

Обязательный техосмотр. Что ждет автовладельцев. 5 апреля Мининфраструктуры обнародовало очередной проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств». Напомним, разговоры об обязательном техосмотре для автовладельцев идут давно. Так, предыдущие версии законопроекта были раскритикованы профильными ассоциациями и предпринимателями. В этом законопроекте указали штрафы, если автомобиль не прошел вовремя обязательный технический контроль – владелец должен уплатить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан — 1700 грн.

Штраф от финмона, или Как не надо делать. Год назад вступил в силу закон о финмониторинге. Сейчас за несоблюдение правил законодательства субъектам первичного финмона и их клиентам грозят увеличенные штрафы. Специалисты Академии финансового мониторинга и аналитической системы по бизнес-разведке YouControl предоставили девять антисоветов «как нарваться на штраф от финмониторинга».

По материалам Finance.UA
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