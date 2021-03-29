Депутаты, у которых больше всего криптовалюты — OpenDataBot (инфографика)

В декларациях госслужащих за 2020 год насчитали 46 351 Bitcoin. По состоянию на 5 апреля 2021 года это почти 75 млрд гривен.
31 марта завершилась кампания декларирования имущественного состояния. Декларации сдали 791 872 чиновника. 652 чиновника зарегистрировали Bitcoin.
Больше всего владельцев задекларированных криптовалют работают в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.
Больше всего криптовалюты указал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18 000 Bitcoin (в эквиваленте это более 1 млрд долл. США). Он возглавляет рейтинг чиновников, которые задекларировали Bitcoin два года подряд.
Депутаты Александр и Анатолий Урбанские уже три года числятся в топе рейтинга, их состояния не меняются – 5328 и 4256 Bitcoin соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея второй раз декларирует 3493 Bitcoin и также не выходит из топ-пятерки.
В пятерке лидеров рейтинга сотрудник МИД Украины Петр Ленский, он вместе с женой Светланой Ленской задекларировал 6528 Bitcoin. Из топа выбыл депутат Одесского областного совета Александр Бойченко, который в прошлом году задекларировал 5750 Bitcoin. В его декларации за 2020 год криптовалюты отсутствуют.
Количество чиновников, которые декларируют Bitcoin, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м – уже 652.
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