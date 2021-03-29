В Украине можно регистрировать новые транспортные средства в автосалонах (видео)

С 6 апреля автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства.
Об этом сообщили в МВД.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины 16 февраля 2021 года.
Теперь покупатель нового автомобиля сразу после покупки может получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.
Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящих на учете в Главном сервисном центре МВД.
Чтобы иметь возможность участвовать в государственной регистрации, субъектам хозяйствования необходимо:
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