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В Украине можно регистрировать новые транспортные средства в автосалонах (видео)

В Украине можно регистрировать новые транспортные средства в автосалонах (видео)

С 6 апреля автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства.

Об этом сообщили в МВД.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины 16 февраля 2021 года.

Теперь покупатель нового автомобиля сразу после покупки может получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.

Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящих на учете в Главном сервисном центре МВД.

Чтобы иметь возможность участвовать в государственной регистрации, субъектам хозяйствования необходимо:

  • Получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины, детали 👉 по ссылке.
  • Получить дополнительную информацию можно по телефону ГСЦ МВД (044) 347 10 40.

Справка Finance.ua:

  • Сервисные центры МВД предлагают онлайн-сервис – проверка авто по VIN-коду. Это позволит избежать стресса во время покупки и узнать всю “биографию” своей будущей машины. Сделать это можно в Электронном кабинете водителя по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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