НКРЭКУ окончательно приняла годовую фиксированную стоимость газа для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) окончательно приняла постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители м 1 мая 2021 года.
Соответствующее решение принято на заседании регулятора 7 апреля.
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«Решение крайне важное — это введение годового контракта для потребителей Украины. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна», — сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Таким образом, Нацкомиссия обязала все газоснабжающие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 г. по 30 апреля 2022 г.
Отмечается, что все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен подать соответствующую заявку. В то же время, регулятор разрешил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решение о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который перешел к другому поставщику.
В НКРЭКУ отметили, что в течение срока действия годового контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее.
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