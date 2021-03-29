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«Ударит» ли новый локдаун по гривне - мнение эксперта

«Ударит» ли новый локдаун по гривне - мнение эксперта

К апрелю 2021 года гривна заметно ослабла, и ей понадобится несколько недель, чтобы укрепиться хотя бы до показателей середины марта.

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран не считает, что локдаун сможет стать причиной срыва социально-значимых бюджетных выплат.

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«Один локдаун мы уже пережили год назад. Этот — менее жесткий, поскольку не охватывает всю территорию Украины, — отмечает эксперт. — Государственная налоговая служба, по моему мнению, сейчас показывает неплохие результаты работы. Думаю, что она не подведет и в этот раз, а значит график социально-значимых бюджетных выплат сорван не будет».

Виталий Шапран подчеркивает, что локдаун прежде всего «бьет» по розничной экономике — торговле промышленными товарами. И, как это ни странно, по потреблению импорта, в том числе.

«Поэтому разворот курсовых трендов в период локдауна маловероятен, — поясняет он. — Также я не ожидаю в период локдауна серьезного ускорения инфляции. А вот после его завершения и начала восстановления экономики такое ускорение роста цен возможно. Пока у нас не будет уверенности в отсутствии рецидивов, вот такого искусственного „охлаждения“ экономических процессов на уровне потребителя, выполнение макроэкономических прогнозов на 2021 год под вопросом».

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По материалам Комментарии
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