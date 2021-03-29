0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 628 0

Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроект

Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроект

Разговоры об обязательном техосмотре для автовладельцев идут давно. 5 апреля Министерство инфраструктуры обнародовало очередной проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств».

Об этом говорится в сообщении Минифраструктуры.

Напомним, что предыдущие версии были раскритикованы профильными ассоциациями и предпринимателями.

Проект предусматривает существенное усовершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств:

  • введение периодических проверок транспортных средств на пригодность к эксплуатации;
  • введение на законодательном уровне требований по установке контрольных устройств (ограничителей скорости, тахографов) на определенные категории транспортных средств;

Автогражданка или КАСКО. В чем разница и что выбрать 🚗

  • создание системы периодической подготовки водителей транспортных средств отдельных категорий экспертов по проверке транспортных средств на пригодность к эксплуатации и повышение их профессиональной компетентности;
  • обеспечение контроля и установление ответственности за нарушение режимов рабочего времени и времени отдыха водителей;
  • введение четких, общих со странами — участниками ЕС правил времени управления, перерывов и периодов отдыха водителей автотранспортных средств, привлеченных к осуществлению национальных и международных автомобильных перевозок, путем введения скоординированных действий между Украиной и странами — участниками ЕС в соответствии с принципом пропорциональности.

Предлагается создать новую систему повышения квалификации профессиональных водителей и создать другие средства стимулирования снижения аварийности. Проводить техосмотр не только для коммерческого транспорта, но и для частного.

Легковые автомобили (с количеством пассажиров до 9) должны проходить обязательный техосмотр через 4 года после первой регистрации, а далее — через год. В случае, когда автомобиль используется в такси — ежегодно.

Штрафы. Если автомобиль не прошел вовремя обязательный технический контроль, владелец должен уплатить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан — 1700 грн.

Напомним, ранее в МВД предлагали ввести для транспортных средств с ГБО регулярное проведение обязательного технического контроля (ОТК). Речь шла о том, что обязательному техосмотру будут подлежать все транспортные средства с ГБО, с периодичностью каждые 2 года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что с 2022 года планируют сделать обязательным техосмотр автотранспорта. По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, впервые ввозимых. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.