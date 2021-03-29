Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроект

Разговоры об обязательном техосмотре для автовладельцев идут давно. 5 апреля Министерство инфраструктуры обнародовало очередной проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств».
Об этом говорится в сообщении Минифраструктуры.
Напомним, что предыдущие версии были раскритикованы профильными ассоциациями и предпринимателями.
Проект предусматривает существенное усовершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств:
Предлагается создать новую систему повышения квалификации профессиональных водителей и создать другие средства стимулирования снижения аварийности. Проводить техосмотр не только для коммерческого транспорта, но и для частного.
Легковые автомобили (с количеством пассажиров до 9) должны проходить обязательный техосмотр через 4 года после первой регистрации, а далее — через год. В случае, когда автомобиль используется в такси — ежегодно.
Штрафы. Если автомобиль не прошел вовремя обязательный технический контроль, владелец должен уплатить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан — 1700 грн.
Напомним, ранее в МВД предлагали ввести для транспортных средств с ГБО регулярное проведение обязательного технического контроля (ОТК). Речь шла о том, что обязательному техосмотру будут подлежать все транспортные средства с ГБО, с периодичностью каждые 2 года.
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