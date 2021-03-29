Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроект

Разговоры об обязательном техосмотре для автовладельцев идут давно. 5 апреля Министерство инфраструктуры обнародовало очередной проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств».

Об этом говорится в сообщении Минифраструктуры.

Напомним, что предыдущие версии были раскритикованы профильными ассоциациями и предпринимателями.

Проект предусматривает существенное усовершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств:

введение периодических проверок транспортных средств на пригодность к эксплуатации;

введение на законодательном уровне требований по установке контрольных устройств (ограничителей скорости, тахографов) на определенные категории транспортных средств;

создание системы периодической подготовки водителей транспортных средств отдельных категорий экспертов по проверке транспортных средств на пригодность к эксплуатации и повышение их профессиональной компетентности;

обеспечение контроля и установление ответственности за нарушение режимов рабочего времени и времени отдыха водителей;

введение четких, общих со странами — участниками ЕС правил времени управления, перерывов и периодов отдыха водителей автотранспортных средств, привлеченных к осуществлению национальных и международных автомобильных перевозок, путем введения скоординированных действий между Украиной и странами — участниками ЕС в соответствии с принципом пропорциональности.

Предлагается создать новую систему повышения квалификации профессиональных водителей и создать другие средства стимулирования снижения аварийности. Проводить техосмотр не только для коммерческого транспорта, но и для частного.

Легковые автомобили (с количеством пассажиров до 9) должны проходить обязательный техосмотр через 4 года после первой регистрации, а далее — через год. В случае, когда автомобиль используется в такси — ежегодно.

Штрафы. Если автомобиль не прошел вовремя обязательный технический контроль, владелец должен уплатить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан — 1700 грн.

Напомним, ранее в МВД предлагали ввести для транспортных средств с ГБО регулярное проведение обязательного технического контроля (ОТК). Речь шла о том, что обязательному техосмотру будут подлежать все транспортные средства с ГБО, с периодичностью каждые 2 года.

Справка Finance.ua:

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что с 2022 года планируют сделать обязательным техосмотр автотранспорта. По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, впервые ввозимых. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

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