Как получить штраф от финмона: девять антисоветов от YouControl

В апреле исполняется год с момента вступления в силу Закона о финмониторинге № 361-ІХ. Сейчас за несоблюдение правил законодательства субъектам первичного финмона и их клиентам грозят увеличенные штрафы.
Специалисты Академии финансового мониторинга и аналитической системы по бизнес-разведке YouControl совместно разработали 9 антисоветов «Как нарваться на штраф».
Как нужно действовать. Согласно законодательству, СПФМ обязан проводить надлежащую проверку новых и действующих клиентов. Надлежащая проверка должна быть проведена СПФМ в отношении всех клиентов, с которыми устанавливаются отношения, а также в других случаях, определенных ст. 11 Закона о финмоне.
Как нужно действовать. При проверке важно установить, не является ли клиент РЕРом (политически значимым лицом) или членом его семьи или связанным лицом. Ведь к таким лицам применяются дополнительные меры, а операции таких клиентов подпадают под значительно более тщательный режим надзора, предусмотренный ч. 13 ст. 11 Закона о финмоне.
Как нужно действовать. Во время установления деловых отношений СПФМ должен понимать, кто является его клиентом. Важно выяснить, какова цель будущих деловых отношений и содержание финансовых операций, которые хочет получить контрагент. Среди прочего следует проверять, нет ли клиентов в перечне лиц, связанных с ведением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. Обнаружив наличие лица в таком списке, необходимо присвоить контрагенту высокий уровень риска, (ст. 7 Закона о финмоне), а его активы заморозить.
Как нужно действовать. Каждый СПФМ должен построить надлежащую систему управления рисками. Она должна охватывать все возможные варианты действий по стороны клиента. Критерии рисков СПФМ разрабатывает самостоятельно, учитывая нормативные документы своего государственного регулятора, отчет о национальной оценке рисков, типологические исследования Государственной службы финансового мониторинга Украины (ГСФМ), а также рекомендации государственного регулятора.
Как нужно действовать. Руководитель СПФМ ответственен за надлежащую организацию финансового мониторинга. А потому должен назначить ответственного работника по финмону или возложить эти обязанности на себя в случаях, не противоречащих подзаконным нормативным актам государственного регулятора. Обязанность назначить ответственного работника определена в ст. 8 Закона о финмоне, а его полномочия закреплены в ст. 9 Закона.
Как нужно действовать. Ответственный работник за финансовый мониторинг должен не реже, чем один раз в 3 года, проходить повышение квалификации. Это следует делать с целью актуализации знаний по требованиям нормативно-правовых актов.
Как нужно действовать. СПФМ, обнаружив подозрительную операцию или деятельность клиента, должен сообщить об этом Госфинмониторинг. Если при этом подозрение окажется ошибочным, то контрагент освобождается от гражданской ответственности. Признаки пороговых финансовых операций устанавливаются в соответствии со ст. 20 Закона о финмоне, а признаки подозрительных финансовых операций (деятельности) — согласно ст. 21.
Как нужно действовать. СПФМ обязан хранить тайну финансового мониторинга. СПФМ запрещено сообщать третьим лицам, в том числе клиенту, о факте предоставления информации о нем в ГСФМ, о факте получения запроса и о предоставлении дополнительной информации.
Как нужно действовать. Внутренние документы по финансовому мониторингу, сведения, на основании которых проводилась надлежащая проверка клиента, актуализация информации по клиенту и другие документы, сопровождающие финансовые операции, в том числе электронные, СПФМ должен хранить не менее 5 лет.
Итоги. Чтобы не дарить «яхты» государству, следует вести деятельность исключительно в рамках действующего законодательства. Чтобы избежать проблем, надеяться и доверять слишком мало. От «головной боли» и штрафов может обезопасить только должная осмотрительность, применение рискоориентированного подхода при проверке контрагентов и использование надежных источников данных.
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