День финансов: прогноз по курсу на 2 кв., бесплатная парковка в Киеве, новые принципы для коллекторов

Главные новости пятницы, 2 апреля, так или иначе касались транспорта, комиссий и (конечно же) долларов.

Льготы и бесплатная парковка. Мэр Киева Виталий Кличко предлагает уменьшить размер долевого участия до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений, увеличить размер финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, уменьшить плату за размещение средств наружной рекламы до 50%. Также с 5 апреля до окончания действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку.

Спецпропуска на транспорт. Напомним, с 5 апреля общественный транспорт столицы будет работать по спецпропускам. Их будут выдавать только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Чтобы получить пропуск, руководители предприятий должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета. Здесь мы подробно рассказываем, что именно необходимо указать в письме, куда отправить и сколько будет действовать пропуск.

Заявление Ощадбанка, ПриватБанка и Райффайзена. Банки заявили о готовности поэтапно снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023 года. Касательно размера комиссии за эквайринг, банки обещают прилагать дальнейшие усилия для повышения эффективности услуги торгового эквайринга и снижения ее стоимости для торговцев.

10 видов лицензий через «Дію». Кабмин планирует запустить в экспериментальном режиме лицензирование в электронной форме через портал «Дія». Предоставлять разрешения в электронной форме предлагают на такие виды деятельности: розничная торговля алкогольными напитками, табачными изделиями, топливом, посредничество в трудоустройстве за границей и другие.

План Байдена на $ 2 трлн. Президент США Джо Байден анонсировал масштабный план по модернизации американской инфраструктуры. Он назвал свой план «инвестицией в Америку, которая бывает один раз в поколение» и оценил его как крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны. По задумке Байдена, эти инвестиции позволят США стать лидером в наиболее перспективных отраслях, связанных с биотехнологиями и экологически чистыми источниками энергии.

Кстати, о долларах. Прогноз по курсу на второй квартал. Представители ведущих украинских банков прогнозируют, что в ближайшие три месяца курс гривны может укрепиться до отметки 27 грн/$. Банкиры считают, что такие факторы, как приток иностранного капитала за счет приватизации, открытия рынка земли и легализации игорного бизнеса, а также привлечение инвесторов в части разработки месторождений полезных ископаемых, позволяют прогнозировать укрепление гривны как минимум до осени.

Водительские удостоверения нового образца. В Киевской области выдали первый обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения. Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, эта инновация постепенно придет и в другие регионы. Новый бланк полностью адаптирован к международным требованиям: трехъязычный, действует на территории всей Европы и во многих странах мира.

Новые принципы для коллекторов. С деятельностью коллекторов сталкивалось большинство украинцев. Если не напрямую, то точно слышали о них от знакомых, читали в СМИ. Коллекторов связывают с выбиванием долгов, причем зачастую с совершенно не имеющих отношения к этим долгам людей. Верховная Рада таки сделала попытку навести, наконец, порядок в деятельности коллекторов и приняла закон, который запрещает шантаж, угрозы, манипуляции. Finance.ua решил разобраться, как это будет работать, и что поменяется для должников и кредиторов: