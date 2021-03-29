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Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен сделали совместное заявление

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен сделали совместное заявление

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль написали совместное заявление в связи с рассмотрением Верховной Радой предложений относительно законопроектов, которыми предусматривается применение административных ограничений размера комиссии для торговцев за эквайринг и размера межбанковских комиссий (интерчейндж).

Как сообщили банки Finance.ua, у них есть позиция относительно урегулирования вопроса размера комиссии.

В частности, крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, подтверждают готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

В этом контексте, учитывая требования действующего законодательства Украины о защите экономической конкуренции, с целью снижения размера комиссии интерчейндж в Украине субъекты рынка рассматривают возможность обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой дать заключение о возможных действиях, направленных на снижение комиссии интерчейндж в Украине, согласно такому графику:

  • начиная с 01.07.2021 – 1.20%
  • с 01.07.2022 – 1.00%
  • с 01.07.2023 – 0.90%

*Комиссия интерчендж в Украине относительно потребительских платежных продуктов, не более (<=)

Касательно размера комиссии за эквайринг, банки обещают прилагать дальнейшие усилия для повышения эффективности услуги торгового эквайринга и снижения ее стоимости для торговцев.

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“В то же время подчеркиваем важность сохранения в Украине свободного рыночного ценообразования относительно комиссии за эквайринг на принципах свободной конкуренции и недопустимости ее регулирования на законодательном уровне в соответствии с лучшими мировыми практиками. Поэтому предлагаем отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера такой комиссии для участников рынка”, – говорится в заявлении банков.

Касательно продвижения безналичных платежей. Банки в этом вопросе надеются на поддержку со стороны правительства и других заинтересованных сторон в реализации в частности таких шагов:

1. Введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны.

2. Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.

3. Снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен уверены, что изложенные выше намерения являются лучшей альтернативой административному регулированию цен.

По материалам Finance.UA
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