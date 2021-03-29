В Нацбанке отреагировали на проигрыш Ощадбанком апелляции в споре с РФ

В НБУ выразили обеспокоенность решением парижского апелляционного суда, который отклонил решение Международного трибунала по делу Ощадбанка против РФ о возмещении потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Выражаем обеспокоенность решением парижского апелляционного суда, который отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 г. по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова. Национальный банк Украины отмечает исключительную важность доказательства на международном уровне противоправности действий РФ в отношении Украины, в частности касательно захвата украинских финансовых активов во время оккупации Крымского полуострова», — говорится в заявлении.
«Руководство соответствующих банковских учреждений должно с высокой ответственностью и взвешенностью подходить к подаче судебных исков в международные судебные институты и быть готовым на высоком профессиональном уровне отстаивать интересы государства на всех этапах судебного рассмотрения дел. Важная предпосылка для эффективного обеспечения защиты интересов банка и государства — слаженная работа новой управленческой команды банка, которая должна формироваться на основе профессионализма и опыта», — добавили в Нацбанке.
Напомним, Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского Ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.
26 ноября 2018 г. Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка — взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.
Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.
Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.
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