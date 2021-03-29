Бесплатная парковка и компенсация по «кредитным линиям». В столице расширяют льготы для бизнеса

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает расширить льготы для малого и среднего бизнеса.
Об этом он пишет в своем Telegram-канале.
«На ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы», — сказано в сообщении.
Что предлагает Кличко:
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Также с 5 апреля до окончания действия строгих ограничений *владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».
«Мы понимаем, что введя такие льготы — и для бизнеса, и для киевлян в целом — город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям», — подытожил мэр столицы.
Какие льготы уже действуют в столице:
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