Бесплатная парковка и компенсация по «кредитным линиям». В столице расширяют льготы для бизнеса

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает расширить льготы для малого и среднего бизнеса.

Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«На ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы», — сказано в сообщении.

Что предлагает Кличко:

уменьшить размер долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания. Площадок для питания возле стационарных заведений и сезонных и летних площадок. Такая поддержка не только уменьшит финансовую нагрузку на бизнес, но и позволит сохранить рабочие места;

увеличить размер финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсацию процентов не только по кредитам, но и по «кредитным линиям». А также — о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих право на такую компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы;

уменьшить плату за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

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Также с 5 апреля до окончания действия строгих ограничений *владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

«Мы понимаем, что введя такие льготы — и для бизнеса, и для киевлян в целом — город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям», — подытожил мэр столицы.

Справка Finance.ua:

Какие льготы уже действуют в столице:

на период карантина, когда бизнес фактически не работает, оплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли — вне зависимости от размера платы, определенной в договорах аренды, — составит 1 гривну;

уменьшена стоимость аренды коммунального имущества — на 50%;

для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

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