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В Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образца

В Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образца

В Киевской области выдали первый обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения. Соответствующие бланки утвердил Кабмин в сентябре 2020 года.

Об этом сообщают в Главном сервисном центре МВД.

«В Киевской области впервые выдали обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения при его обмене. Эта инновация постепенно придет и в другие регионы. Стоит дождаться окончания еще старых образцов бланков», — говорится в сообщении.

Выдача новых бланков документов водителя «приблизит Украину к европейскому подражанию», считают в МВД.

Напомним, Кабинет Министров Украины продлил сроки использования бланков старого образца, которые еще есть в сервисных центрах МВД.

Новый бланк полностью адаптирован к международным требованиям: трехъязычный (на украинском, английском, часть — на французском языках), действует на территории всей Европы и во многих странах мира. Также на удостоверении — группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволяет врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Кроме того, будут указаны данные согласия или несогласия на посмертное донорство. Вся информация будет вноситься в водительское удостоверение только с письменного согласия владельца.

На пластиковой карточке свидетельства о регистрации — бесконтактный электронный чип. Это в будущем позволит полиции и пограничникам считывать всю информацию об авто.


Фото: МВД

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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