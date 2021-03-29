Байден представил 8-летний план модернизации США на $ 2 трлн

Президент США Джо Байден анонсировал масштабный план по модернизация американской инфраструктуры.

Как передает «Медуза», он представил его в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где и начал свою предвыборную кампанию в 2019 году.

Американский президент назвал свой план «инвестицией в Америку, которая бывает один раз в поколение» и оценил его как крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны.

По задумке Байдена, эти инвестиции позволят США стать лидером в наиболее перспективных отраслях, связанных с биотехнологиями и экологически чистыми источниками энергии. В конечном итоге, считает он, все это поможет стране выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.

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Все траты в плане Байдена, который оценивается в 2 трлн долларов, разделены на четыре крупных категории — улучшение транспортной инфраструктуры, повышение качества жизни, повышение производительности бизнеса и социальную программу поддержки больных и пожилых людей.

В частности, на транспортную инфраструктуру потратят 621 млрд долларов. Из них 174 млрд будут вложены в развитие электрического транспорта, 115 млрд — в модернизацию шоссе, дорог и мостов, 80 млрд — в железные дороги, 42 млрд — в модернизацию аэропортов и морских портов.

На улучшение бытовой инфраструктуры в плане предусмотрено 650 млрд долларов, в том числе 111 млрд на обновление систем подачи воды, по 100 млрд на развитие высокоскоростного интернета и электросетей, 137 млрд — на модификацию и строительство школ.

На повышение производительности бизнеса хотят потратить 580 млрд долларов. Из них 180 млрд вложат в научно-исследовательские работы, 100 млрд — в программы переподготовки специалистов, а еще 300 млрд долларов будут потрачены на развитие малого бизнеса.

Кроме того, На программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью планируется потратить 400 млрд долларов.

Предполагается, что все эти деньги совокупно будут потрачены в течение следующих восьми лет — первого срока Байдена и второго, в случае, если его переизберут (25 марта американский президент заявил о намерении баллотироваться на второй срок).

При этом, по замыслу Байдена, для реализации плана США не будут прибегать к значительным внешним заимствованиям и увеличивать свой госдолг.

Деньги он рассчитывает получить, повысив налоги — в первую очередь, налог на прибыль корпораций. В 2017 году при администрации Дональда Трампа этот налог был снижен с 35% до 21%. Байден планирует снова повысить его — до уровня 28%.

Помимо этого, администрация президента предлагает увеличить налог на зарубежные прибыли корпораций.