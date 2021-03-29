Как получить спецпропуск на транспорт - инструкция КГГА

Власти Киева обнародовали порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Киевской городской госадминистрации.

«Спецпропуски будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городские власти рекомендуют перевести работников на дистанционный режим работы. Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)», — сказано в сообщении.

Что указать в письме:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и района г. Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет уведомлено о месте и времени получения спецпропусков. Количество спецпропусков ограничено. Заявления от отдельных лиц не принимаются.

Куда присылать письма. Письма направлять в Департамент транспортной инфраструктуры: Адрес: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044−366−63−36. Электронная почта: dti@kmda.gov.ua.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

Название предприятия (учреждения), организации.

Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.

Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта, или водительского удостоверения и наличия у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

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