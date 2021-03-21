День финансов: идея экономических паспортов, «карантинные» 8 тыс. для ФЛП, три этапа для роста прожиточного минимума

В среду, 24 марта, о деньгах. Будь то средства как компенсация, деньги до зарплаты, либо финансы – как инвестиции.

Экономические паспорта: в чем суть? Зеленский анонсировал введение экономического паспорта. По его словам, все рожденные в Украине дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр. Как рассказал советник Президента Олег Устенко, в ОП хотят прекратить практику, когда одни граждане пользуются ресурсами, а другие — вообще ничего от них не получают. В то же время, по его словам, пока сложно подсчитать, сколько сможет получить благодаря этой идее каждый совершеннолетний украинец, ведь в формуле подсчета слишком много неизвестных.

Биометрические визы для иностранцев. Президент также подписал закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства будут обязаны подавать свои биометрические данные во время оформления визы. Если иностранец откажется предоставлять свои биометрические данные, то ему могут отказать в предоставлении украинской визы.

«Карантинные» 8 тысяч для ФЛП. Кабмин возобновит компенсации предпринимателям, которые могут понести убытки вследствие усиления карантинных ограничений. Для того чтобы получить пособие размером 8 тыс. грн, необходимо подать заявку на портале госуслуг «Дія». Также местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека.

Рост прожиточного минимума в три этапа. В Минсоцполитики планируют увеличить размер прожиточного минимума до реальной величины. Согласно дорожной карте, увеличение произойдет в три этапа. Уже до 2024 года размер прожиточного минимума планируют увеличить на 25%. Чтобы достичь этого роста, в Минсоцполитики уже разработали ряд законопроектов.

Украинцы все же несут деньги в банки (и не в те, что в погребах). Как свидетельствуют данные ФГВФЛ, по состоянию на начало марта украинцы держали в банках 609,17 млрд грн. А это на 6,13 млрд грн больше, чем в феврале. В гривне украинцы держат 359,30 млрд, а в иностранной валюте эквивалент 249,87 млрд грн.

Достаточно ли достатка? Часть украинцев, считающих материальное положение своей семьи более или менее хорошим, находится в явном меньшинстве. При этом, по данным опроса R&B Group, 30% украинских семей все еще не имеют никаких сбережений. И только 2% утверждают, что их сбережений хватит более, чем на год.

Конечно, порой можно и экономить. К примеру, если пользоваться картами с кэшбэком. Они позволяют вернуть часть потраченных денег. Но карт с кэшбэком у банков много. Мы разбирались, какие самые достойные:

Но что делать, если доходов все равно не хватает? На помощь многим украинцам приходят микрокредиты. Ими пользуются миллионы, поскольку все в возрасте от 18 до 70 лет могут в любое время суток оформить заем и решить свои насущные проблемы. Но есть ряд ошибок, которые не стоит допускать, когда обращаетесь в МФО. Подробнее о них по ссылке ниже: