Минсоцполитики показало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине

Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены Правительством и поданы в Верховную Раду Украины, для оптимизации применения прожиточного минимума, повышения его размера и размеров государственных социальных гарантий.
Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики в Facebook.
Что предусматривается:
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При этом ни одна из социальных выплат, которые на сегодня получают граждане, не будет уменьшена.
Увеличение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:
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