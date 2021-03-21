Минсоцполитики показало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине

Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены Правительством и поданы в Верховную Раду Украины, для оптимизации применения прожиточного минимума, повышения его размера и размеров государственных социальных гарантий.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики в Facebook.

Что предусматривается:

новая методология определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов);

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введение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;

стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий);

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

При этом ни одна из социальных выплат, которые на сегодня получают граждане, не будет уменьшена.

Увеличение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:

в 2022 году — на 14%;

в 2023 году — на 15%;

в 2024 году — на 25%;

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум в Украине для лиц, утративших трудоспособность, составляет с 1 января 2021 года — 1769 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января 2021 года — 2102 гривны.

Лидерами по суммам прожиточного суточного минимума вместе с США являются Канада, Франция и Германия, которые предусмотрели 47, 45 и 41 долл. в сутки для жителей своих стран соответственно.

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