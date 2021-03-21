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Биометрические украинские визы для иностранцев: подписан закон

Биометрические украинские визы для иностранцев: подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства“ по предоставлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз».

Об этом говорится на сайте Президента.

Документ имеет целью усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать в установленном порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.

Непредоставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин ужесточил условия въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. «Изменения, касающиеся пересечения границы. Независимо от того, из какой страны прибыл гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого теста», — сообщил Степанов. Министр добавил, что такие ограничения действуют во всех странах Европы. Украина — не исключение.
По материалам Finance.UA
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