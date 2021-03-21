Биометрические украинские визы для иностранцев: подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства“ по предоставлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз».
Об этом говорится на сайте Президента.
Документ имеет целью усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.
Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать в установленном порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.
Непредоставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.
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