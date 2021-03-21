Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта. По его словам, все рожденные в Украине дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр. А после совершеннолетия эти деньги могут пойти, например, на образование или собственное жилье.
Об этом пишет Обозреватель.
Откуда будут брать деньги?
Как рассказал советник президента Олег Устенко, суть в том, что все ресурсы, которые есть в стране, согласно Конституции Украины, принадлежат всем гражданам. В ОП хотят прекратить практику, когда одни граждане пользуются ресурсами, а другие — вообще ничего от них не получают.
«Планируется создать своеобразный украинский Фонд благосостояния, — говорит Устенко. — Он будет наполняться за счет продажи лицензий на разработку полезных ископаемых, приватизации, профицитных средств госбюджета, когда они появятся».
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Кроме того, фонд может получать какую-то часть ренты от пользования недрами. Но сколько именно — пока не определено. Чтобы деньги не съела инфляция, Фонд благосостояния должен средства не только аккумулировать, но и вкладывать в безрисковые операции, например, в ценные бумаги государства, и не только украинские.
«Эта сумма, по меньшей мере, должна увеличиваться на уровень инфляции. Плюс небольшая дельта заработка для фонда, — говорит Устенко. — Это одно из важнейших условий, иначе государство будет терять свои деньги. Если бы фонд работал в этом году, минимальная доходность должна быть на уровне 10%. Тогда это перекроет инфляцию и даст заработок фонду около 3%».
Сколько получат украинцы после 18 лет?
Устенко утверждает: главная составляющая идеи с экономическим паспортом — это восстановление социальной справедливости. Пока сложно подсчитать, сколько сможет получить благодаря этой идее каждый совершеннолетний украинец, ведь в формуле подсчета слишком много неизвестных.
«В эту формулу необходимо внести рождаемость, — говорит Устенко. — Нужно понять, будет ли она увеличиваться, оставаться неизменной или уменьшаться. Если она будет резко расти, при 10% доходности конечная сумма будет постепенно уменьшаться. Если рождаемость будет падать, то сумма на одно лицо возрастет. Но назвать четкие объемы я не смогу. К тому же необходимо окончательно определить источники пополнения фонда. Как только будут первые его пополнения, мы сможем рассчитывать, сколько будет приходиться на каждого 18-летнего гражданина».
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что власти вскоре представят механизм для воплощения в жизнь «экономического паспорта украинца».
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